Dove vedere in tv la MotoGP nel 2026: quali GP saranno trasmessi in diretta e in chiaro

Il calendario della MotoGP 2026 prenderà il via nel prossimo week end (27 febbraio-1° marzo), con il round inaugurale fissato in Thailandia, sul tracciato di Buriram. Per il secondo anno consecutivo si è scelto di partire da qui, una decisione legata ancora una volta al Ramadan, che in quel periodo imporrà di evitare la tradizionale apertura in Qatar, per rispetto della ricorrenza religiosa islamica.

Il campionato manterrà lo stesso formato del 2025, con 22 Gran Premi complessivi. L’unica variazione rilevante sul piano geografico riguarda il Sudamerica: niente tappa in Argentina, sostituita dal ritorno del Brasile. Il secondo appuntamento stagionale si disputerà infatti a Goiania, che prenderà il posto di Termas de Río Hondo. L’Argentina resta comunque nei piani futuri, con un possibile rientro previsto nel 2027, questa volta nell’area di Buenos Aires.

L’Europa continuerà a rappresentare il cuore pulsante del Motomondiale, con 14 gare in calendario. Due di queste si correranno in Italia: a fine maggio sullo storico circuito del Mugello e a inizio settembre a Misano Adriatico. La Spagna si conferma la nazione più presente, con quattro appuntamenti complessivi: rispetto alla stagione precedente cambierà però la collocazione di Montmeló e Aragón, che si scambieranno le date, mentre Jerez de la Frontera aprirà la fase europea e Valencia farà calare il sipario sull’intero campionato.

Non mancheranno, come da tradizione, la tappa negli Stati Uniti e la serie di gare autunnali in Estremo Oriente. L’unico continente assente resterà l’Africa. In definitiva, il 2026 si preannuncia come una stagione di continuità, con qualche ritocco mirato e la prospettiva di vivere ancora una volta 44 gare complessive, sommando ai 22 Gran Premi le altrettante Sprint del sabato.

Dove vedere in tv il Motomondiale 2026? I diritti tv esclusivi di trasmissione sono di Sky Sport e il canale di riferimento sarà Sky Sport MotoGP (208). Sarà possibile seguire in streaming su SkyGo e su NOW i seguenti appuntamenti e stiamo parlando di piattaforme con abbonamento. In chiaro, al momento, è prevista la trasmissione in diretta tv su TV8 e in streaming su TV8.it di tutte le Sprint Race dei singoli appuntamenti e, al momento, confermate anche le gare domenicali al Mugello (GP Italia) e Misano (GP San Marino). Il resto sarà trasmesso in differita sul canale citato.

Riepilogando schematicamente:

CALENDARIO MOTOGP 2026 TV

01 – THAILANDIA (Buriram), 27 febbraio – 1 marzo – Diretta tv su Sky Sport

02 – BRASILE (Goiania), 20-22 marzo – Diretta tv su Sky Sport

03 – AMERICHE (Austin), 27-29 marzo – Diretta tv su Sky Sport

04 – QATAR (Lusail), 10-12 aprile – Diretta tv su Sky Sport

05 – SPAGNA (Jerez de la Frontera), 24-26 aprile – Diretta tv su Sky Sport

06 – FRANCIA (Le Mans), 8-10 maggio – Diretta tv su Sky Sport

07 – CATALOGNA (Montmelò), 15-17 maggio – Diretta tv su Sky Sport

08 – ITALIA (Mugello), 29-31 maggio – Diretta tv su Sky Sport e su TV8

09 – UNGHERIA (Balaton Park), 5-7 giugno – Diretta tv su Sky Sport

10 – CECHIA (Brno), 19-21 giugno – Diretta tv su Sky Sport

11 – OLANDA (Assen), 26-28 giugno – Diretta tv su Sky Sport

12 – GERMANIA (Sachsenring), 10-12 luglio – Diretta tv su Sky Sport

13 – GRAN BRETAGNA (Silverstone), 7-9 agosto – Diretta tv su Sky Sport

14 – ARAGONA (Alcaniz), 28-30 agosto – Diretta tv su Sky Sport

15 – SAN MARINO (Misano), 11-13 settembre – Diretta tv su Sky Sport e su TV8

16 – AUSTRIA (Spielberg), 18-20 settembre – Diretta tv su Sky Sport

17 – GIAPPONE (Motegi), 2-4 ottobre – Diretta tv su Sky Sport

18 – INDONESIA (Mandalika), 9-11 ottobre – Diretta tv su Sky Sport

19 – AUSTRALIA (Phillip Island), 23-25 ottobre – Diretta tv su Sky Sport

20 – MALESIA (Sepang), 30 ottobre – 1° novembre – Diretta tv su Sky Sport

21 – PORTOGALLO (Portimao), 13-15 novembre – Diretta tv su Sky Sport

22 – VALENCIA (Cheste), 20-22 novembre – Diretta tv su Sky Sport