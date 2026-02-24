Calendario Champions League calcio 2026 oggi: orari partite 24 febbraio, dove vederle in tv e streaming

Dopo meno di una settimana dalle ultime gare di andata, la Champions League 2025-2026 è pronta a tornare a offrire il suo grande spettacolo con le gare di ritorno dei playoff che servono a qualificare le ultime 8 squadre agli ottavi di finale della massima competizione calcistica continentale.

In questo martedì 24 febbraio, saranno 4 le partite in agenda: si comincia alle 18.45 con Atletico Madrid-Bruges, per poi proseguire alle 21.00 con 3 gare, fra cui soprattutto quella di San Siro che vedrà l’Inter impegnata a cercare di ribaltare le cose nel testa a testa con i norvegesi del Bodo/Glimt, dopo il 3-1 dell’andata in favore dei nordici, nel clima polare dell’alta Europa.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari esatti, il palinsesto tv e streaming delle 4 partite valevoli per il ritorno dei playoff di Champions League di questo martedì 24 febbraio.

CALENDARIO CHAMPIONS LEAGUE 24 FEBBRAIO

Martedì 24 febbraio

18.45 Atletico Madrid-Bruges – Sky Sport Uno, Sky Sport 253 e in streaming su NOW e Sky Go

21.00 Diretta Gol Champions League – Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW e Sky Go

21.00 Inter-Bodo/Glimt – Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 e in streaming su NOW e Sky Go

21.00 Bayer Leverkusen-Olympiacos – Sky Sport Arena, Sky Sport 254 e in streaming su NOW e Sky Go

21.00 Newcastle-Qarabag – Sky Sport Max, Sky Sport 255 e in streaming su NOW e Sky Go