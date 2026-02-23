Dove vedere in tv Berrettini-Nava, ATP Santiago 2026: orario, programma, streaming

Prosegue la trasferta in Sud America per Matteo Berrettini. Dopo le due apparizioni nei tornei di Buenos Aires e Rio de Janeiro, il romano scenderà in campo anche a Santiago del Cile. Sarà l’ultimo torneo sulla terra rossa sudamericana per Berrettini, che spera di raggiungere la prima semifinale dell’anno.

Berrettini ha perso al secondo turno a Buenos Aires con il ceco Kopriva dopo che all’esordio aveva battuto l’argentino Federico Coria al termine di una durissima battaglia. Matteo si è poi spinto fino ai quarti di finale in quel di Rio, con le vittorie contro il cileno Barrios Vera ed il serbo Lajovic, prima di perdere con il peruviano Buse in un match segnato anche dalle molte interruzioni per pioggia.

A Santiago del Cile, Berrettini farà il suo esordio al primo turno contro l’americano Emilio Nava. Anche lo statunitense ha giocato sia in Argentina sia in Brasile, ma ha sempre perso al primo turno prima contro Mariano Navone e poi con Alejandro Tabilo.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della sfida Matteo Berrettini-Emilio Nava, valevole per il primo turno dell’ATP 250 di Santiago. L’incontro sarà trasmesso in diretta televisiva da Sky Sport Tennis e non perdetevi la diretta testuale di OA Sport.

CALENDARIO BERRETTINI-NAVA ATP SANTIAGO 2026

Martedì 24 Febbraio

Non prima delle 19.00 Matteo Berrettini – Emilio Nava (USA) – Diretta TV Sky Sport Tennis

In precedenza

Dalle 17.00 Soto-Gaubas

PROGRAMMA BERRETTINI-NAVA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis

Diretta streaming: SkyGo, NOW TV

Diretta Live testuale: OA Sport