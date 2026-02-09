Sport in tv oggi (lunedì 9 febbraio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Quest’oggi, lunedì 9 febbraio, i riflettori dello sport mondiale sono rivolti sempre verso l’Italia per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 ma nel frattempo alcune discipline estive non si fermano e propongono diversi eventi. La Nazionale italiana di cricket inizia il suo percorso nella Coppa del Mondo T20 (specialità a cinque cerchi) in India sfidando la Scozia.

Comincia inoltre una nuova settimana di tennis con i primi turni del WTA 1000 di Doha e di tre tornei ATP (i 500 di Dallas e Rotterdam ed il 250 di Buenos Aires), che vedranno impegnati un paio di giocatori azzurri. Spazio infine per i posticipi della Serie A di basket (Brescia-Virtus Bologna e Treviso-Olimpia Milano) e calcio (Atalanta-Cremonese e Roma-Cagliari).

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi principali in programma oggi lunedì 9 febbraio, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Lunedì 9 febbraio

6.30 Cricket, Coppa del Mondo T20: Italia-Scozia – Diretta streaming su ICC.TV

10.05 Sport invernali, Olimpiadi Milano Cortina 2026: sesta giornata – Diretta tv su Rai 2 dalle ore 10.05 alle ore 13.00, dalle ore 13.30 alle ore 20.30, dalle ore 20.50 fino al termine delle competizioni; diretta tv su RaiSportHD dalle ore 10.30 alle ore 14.30 e dalle ore 17.30 fino al termine delle competizioni; diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1-2, Discovery Plus, DAZN, HBO Max). CLICCA QUI PER IL PROGRAMMA DETTAGLIATO

10.30 Cricket, Coppa del Mondo T20: Oman-Zimbabwe – Diretta streaming su ICC.TV

11.00 Tennis, WTA Doha: primo turno – Diretta tv su SuperTennis, Sky Sport Uno (fino alle 19.50), Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix; live streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go e NOW

13.00 Tennis, ATP Rotterdam: primo turno – Diretta tv su Sky Sport Uno (fino alle 19.50), Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix; live streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV

14.30 Cricket, Coppa del Mondo T20: Canada-Sudafrica – Diretta streaming su ICC.TV

17.00 Tennis, ATP Buenos Aires: primo turno (3° match sul centrale Andrea Pellegrino-Tomas Martin Etcheverry) – Diretta tv su Sky Sport Uno (fino alle 19.50), Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix; live streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV

18.00 Calcio, Serie A: Atalanta-Cremonese – Diretta streaming su DAZN

19.00 Tennis, ATP Dallas: primo turno (1° match sul centrale Mattia Bellucci-Brandon Nakashima) – Diretta tv su Sky Sport Uno (fino alle 19.50), Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix; live streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV

20.00 Basket, Serie A: Brescia-Virtus Bologna – Diretta tv su Cielo e Sky Sport Basket; live streaming su Sky Go, NOW e LBA TV

20.30 Basket, Serie A: Treviso-Olimpia Milano – Diretta streaming su LBA TV

20.45 Calcio, Serie A: Roma-Cagliari – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K; live streaming su Sky Go, NOW e DAZN

21.00 Calcio, Liga: Villareal-Espanyol – Diretta streaming su DAZN