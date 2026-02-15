Speed skating oggi, Olimpiadi 2026: orari 15 febbraio, tv, streaming, coppie di partenza

Oggi, domenica 15 febbraio, programma particolarmente inteso di gare al Milano Speed Skating Stadium, la casa del pattinaggio velocità pista lunga in queste Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Di scena saranno i quarti di finale del team-pursuit maschile e le heat dei 500 metri femminili.

In casa Italia le attese non mancheranno per quel che gli azzurri sapranno fare in particolare nella prova dell’inseguimento a squadre. Il collaudato terzetto formato da Davide Ghiotto, Michele Malfatti e da Andrea Giovannini viene da un percorso ricco di successi tra Europei e Mondiali e vuole assolutamente la consacrazione a Cinque Cerchi.

Il primo scoglio sarà il confronto odierno, in cui le otto formazioni al via saranno chiamate a ottenere il miglior crono possibile per rientrare nella top-4 di qualificazione alle semifinali che poi definiranno le medaglie secondo lo schema classico dello scontro diretto. Non soltanto team-pursuit, come detto, ma anche velocità con le donne. Tra le fila azzurre ci saranno Serena Pergher e Maybritt Vigl.

Per le gare di oggi dello speed skating alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, la diretta tv sarà fruibile su Rai2, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, infine la Diretta Live testuale sarà a cura di OA Sport.

A CHE ORA LO SPEED SKATING OGGI ALLE OLIMPIADI

Domenica 15 febbraio

Ore 16.00 Quarti di finale team pursuit maschile Milano (Italia) – Diretta tv su Rai2.

Ore 17.03 500 metri femminili Milano (Italia) – Diretta tv su Rai2.

