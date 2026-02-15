Olimpiadi Milano Cortina 2026, le speranze di medaglia dell’Italia oggi. Borsino e percentuali 15 febbraio

SPERANZE DI MEDAGLIA ITALIA OLIMPIADI 2026 (15 FEBBRAIO)

SCI ALPINO

Ore 10.00 e 13.30: gigante femminile (Cortina d’Ampezzo)

Ci affidiamo ancora agli occhi della Tigre. Federica Brignone arriva a questa gara da campionessa del mondo, con la mente libera dopo l’oro in superG e, soprattutto, senza nessuna aspettativa. Le favorite saranno altre, in particolare l’austriaca Julia Scheib e la svedese Sara Hector, senza dimenticare outsider di lusso come la svizzera Camille Rast, la neozelandese Alice Robinson e l’americana Mikaela Shiffrin. Peraltro l’azzurra, che in questa stagione ha disputato solo il gigante di Plan de Corones, concluso in sesta posizione, è scivolata nel secondo sottogruppo della WCSL, dunque partirà con un pettorale non ideale (il 14). Non ha niente da perdere: anche se non al 100%, può fare paura a tutte anche in gigante, dove comunque la concorrenza appare più agguerrita rispetto al superG. In gara anche Sofia Goggia e Lara Della Mea: vederle sul podio sarebbe una gradita sorpresa.

Le percentuali di medaglia dell’Italia

Federica Brignone 50%

Lara Della Mea 25%

Sofia Goggia 10%

SCI DI FONDO

Ore 12.00: staffetta maschile 4×7,5 km (Val di Fiemme)

La gara su cui l’Italia ha lavorato per tutto il quadriennio, quella a cui tiene di più. Il sogno di tornare sul podio dopo 20 anni è vivo. La frazione più delicata sarà probabilmente quella del lancio con Davide Graz: dovrà limitare i danni in tecnica classica. A seguire Elia Barp, poi Martino Carollo e Federico Pellegrino in chiusura. La Norvegia sembra fuori portata per chiunque, salvo imprevisti. Le avversarie più temibili per i rimanenti gradini del podio saranno Francia ed USA, che possono puntare su due atleti in forma stratosferica, rispettivamente Mathis Desloges e Ben Ogden. Più defilate, ma comunque da non sottovalutare, anche Svezia, Finlandia e Germania. Servirà una giornata perfetta da parte di tutti gli azzurri per concretizzare l’obiettivo più ambito.

Le percentuali di medaglia dell’Italia

Italia 50%

SNOWBOARD

Ore 13.45: fase finale snowboardcross a coppie miste (Livigno)

In questa gara a decidere veramente le sorti del risultato finale è la prestazione della donna in seconda frazione. Dunque il compito principale di Lorenzo Sommariva sarà quello di stare lontano dai guai: evitare cadute, contatti o gravi errori, consegnando a Michela Moioli un distacco nell’ordine tra i 5 decimi ed il secondo. Gli azzurri avranno un tabellone difficilissimo, già a partire con la batteria dei quarti di finale con Francia 1 (Nirani-Pereira) e Cechia 1 (Adamczykova).

Le percentuali di medaglia dell’Italia

Italia 55%

BIATHLON

Ore 14.45: inseguimento femminile (Anterselva)

La principale preoccupazione riguarda i materiali: riusciranno finalmente le azzurre a disporre di sci performanti? Lisa Vittozzi parte con 41″ di ritardo dalla norvegese Maren Kirkeeide e 17″ dal podio virtuale della francese Lou Jeanmonnot. Il format di gara si addice all’azzurra più della sprint. È chiaro che avrà bisogno di rasentare la perfezione al poligono per ambire ad un piazzamento di prestigio. Troppo indietro invece Dorothea Wierer, staccata addirittura di 2’13”. Non abbiamo menzionato in questo borsino l’inseguimento maschile perché reputiamo nulle le chance di medaglia per gli azzurri.

Le percentuali di medaglia dell’Italia

Lisa Vittozzi 40%

SKELETON

Ore 18.00: gara mista a coppie (Cortina d’Ampezzo)

La medaglia non è per niente facile. L’anello debole per l’Italia è la frazione femminile, dove Alessandra Fumagalli (o Valentina Margaglio: la composizione non è stata ancora ufficializzata) dovrà limitare i danni per consentire ad Amedeo Bagnis di giocarsela. Le coppie di Gran Bretagna, Germania, Austria e Cina partono davanti rispetto al duo tricolore. Servirà un pizzico di fortuna per spingersi sino al podio.

Le percentuali di medaglia dell’Italia

Italia 10%