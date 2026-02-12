Speed skating oggi, Olimpiadi 2026: orario 5000 metri femminili, tv, streaming, coppie di partenza

Oggi, giovedì 12 febbraio, prosegue il programma di gare dello speed skating alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Al Milano Speed Skating Stadium sarà il giorno dei 5000 metri femminili e sull’anello di ghiaccio meneghino ritroveremo Francesca Lollobrigida, in una prova che inizierà a partire dalle 16:30.

L’azzurra, inserita nell’ultima batteria insieme alla ceca Martina Sablikova, è reduce dal trionfo dei 3000 metri in questi Giochi. La distanza dovrebbe sorriderle, in quanto l’anno scorso di questi tempi ad Hamar si laureava campionessa del mondo. Il vero punto di domanda è sulla sua condizione fisica e su quanto abbia ancora da dare.

Sulla carta, le atlete più attrezzate per conquistare il titolo olimpico sono la norvegese Ragne Wiklund, argento nei 3000, la canadese Isabelle Weidemann e l’olandese Merel Conijn, ma in questa rassegna a Cinque Cerchi delle sorprese mai dare nulla di scontato. Non resta che attendere l’esito della prova e prendere atto dei tempi che verranno fuori.

Per la gara di oggi dello speed skating alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, la diretta tv sarà fruibile su Rai2, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport1 e DAZN, infine la Diretta Live testuale sarà a cura di OA Sport.

A CHE ORA LO SPEED SKATING OGGI ALLE OLIMPIADI

Giovedì 12 febbraio

Ore 16.30 5000 metri femminili Milano (Italia) – Diretta tv su Rai2

PROGRAMMA SPEED SKATING: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai2.

Diretta streaming: Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport1 e DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.

COPPIE DI PARTENZA

1 I HALL Laura CAN

O TAI Zhien CHN

2 I KERKHOFF Bente NED

O ZUEVA Marina AIN

3 I MOROZOVA Nadezhda KAZ

O JASCH Maira GER

4 I TAS Sandrine BEL

O CONIJN Merel NED

5 I WEIDEMANN Isabelle CAN

O WIKLUND Ragne NOR

6 I LOLLOBRIGIDA Francesca ITA

O SABLIKOVA Martina CZE