LIVE Speed skating, 1000 metri uomini Olimpiadi in DIRETTA: Di Stefano può stupire

Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live testuale dei 1000 metri maschili di speed skating in programma al Milano Speed Skating Stadium, valevoli per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: la gara si disputerà a partire dalle ore 18.30.

L’Italia schiererà al via due atleti, Francesco Betti e Daniele Di Stefano, con quest’ultimo che aveva conquistato lo slot in fase di qualificazione e disputerà anche i 1500. Non ci sono grandi possibilità per i due, con Betti che gareggerà solitario in prima batteria e Di Stefano che ha chiuso 24° in Coppa del Mondo quest’anno.

L’impressione è che oggi si debba lottare solo per la medaglia d’argento: il favorito unico in questa gara (e non solo su questa distanza) è lo statunitense Jordan Stolz. Alle sue spalle lotteranno per un posto sul podio, tra gli altri, il neerlandese Jenning De Boo, il polacco Damian Żurek, il tedesco Finn Sonnekalb e l’estone Marten Liiv.

I 1000 metri maschili di speed skating in programma al Milano Speed Skating Stadium, valevoli per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, prenderanno il via alle 18.30: OA Sport vi proporrà la Diretta Live testuale dell’evento dalle ore 18.00 circa, con la cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Buon divertimento!