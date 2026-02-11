Seguici su
LEGGI OA SPORT SENZA PUBBLICITÀ
ABBONATI

Live SportMilano Cortina 2026OlimpiadiSpeed SkatingSport Invernali

LIVE Speed skating, 1000 metri uomini Olimpiadi in DIRETTA: Di Stefano può stupire

Pubblicato

25 secondi fa

il

Per approfondire:
Daniele Di Stefano
Daniele Di Stefano / IPA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Il programma e la startlist dei 1000 metri maschili delle Olimpiadi

Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live testuale dei 1000 metri maschili di speed skating in programma al Milano Speed Skating Stadium, valevoli per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: la gara si disputerà a partire dalle ore 18.30.

L’Italia schiererà al via due atleti, Francesco Betti e Daniele Di Stefano, con quest’ultimo che aveva conquistato lo slot in fase di qualificazione e disputerà anche i 1500. Non ci sono grandi possibilità per i due, con Betti che gareggerà solitario in prima batteria e Di Stefano che ha chiuso 24° in Coppa del Mondo quest’anno.

L’impressione è che oggi si debba lottare solo per la medaglia d’argento: il favorito unico in questa gara (e non solo su questa distanza) è lo statunitense Jordan Stolz. Alle sue spalle lotteranno per un posto sul podio, tra gli altri, il neerlandese Jenning De Boo, il polacco Damian Żurek, il tedesco Finn Sonnekalb e l’estone Marten Liiv.

I 1000 metri maschili di speed skating in programma al Milano Speed Skating Stadium, valevoli per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, prenderanno il via alle 18.30: OA Sport vi proporrà la Diretta Live testuale dell’evento dalle ore 18.00 circa, con la cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Buon divertimento!

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI
Argomenti correlati:
Pubblicità