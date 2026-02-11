A che ora lo speed skating domani in tv, Olimpiadi 2026: programma 12 febbraio, italiani in gara, streaming

Alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 proseguirà anche il programma di gare dello speed skating: ai Giochi torneranno ad essere protagoniste le lunghe distanze, dato che il prossimo titolo ad essere assegnato sarà quello dei 5000 metri femminili.

Il quinto titolo olimpico dello speed skating verrà assegnato domani, giovedì 12 febbraio, alle ore 16.30: l’Italia punterà tutto sull’unica azzurra in gara, Francesca Lollobrigida, che vorrà bissare l’oro conquistato sabato scorso sui 3000 metri e punta ancora in alto.

Per la gara di domani dello speed skating alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, la Diretta Live testuale sarà a cura di OA Sport.

A CHE ORA LO SPEED SKATING DOMANI ALLE OLIMPIADI

Giovedì 12 febbraio

Ore 16.30 5000 metri femminili Milano (Italia) – Diretta tv su Rai2

PROGRAMMA SPEED SKATING: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai2.

Diretta streaming: Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport1 e DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.

ITALIANI IN GARA SPEED SKATING DOMANI ALLE OLIMPIADI

Francesca Lollobrigida