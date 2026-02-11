Seguici su
Milano Cortina 2026OlimpiadiSpeed SkatingSport Invernali

Definita l’avversaria di Francesca Lollobrigida nei 5000 metri: si tratta di un mito dello speed skating

Pubblicato

7 minuti fa

il

Per approfondire:
Francesca Lollobrigida
Francesca Lollobrigida / LaPresse

Conoscerà alla perfezione i tempi di tutte le sue avversarie e saprà cosa dovrà fare per tentare uno storico bis dopo il successo sui 3000: domani, giovedì 12 febbraio, a partire dalle ore 16.30 un altro appuntamento con la storia attende Francesca Lollobrigida alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.

L’azzurra è stata inserita nella sesta ed ultima batteria dei 5000 metri femminili di speed skating, e correrà contro la ceca Martina Sablikova: la norvegese Ragne Wiklund e la canadese Isabelle Weidemann si sfideranno nella quinta serie, e rappresentano le avversarie più dure per Lollobrigida.

Saranno della partita, ma appaiono meno quotate per il successo finale le neerlandesi Merel Conijn e Bente Kerkhoff, l’altra canadese Laura Hall, la belga Sandrine Tas, la kazaka Nadezhda Morozova, la tedesca Maira Jasch, l’atleta individuale neutrale di passaporto bielorusso Marina Zueva e la cinese Tai Zhien.

STARTLIST 5000 FEMMINILI SPEED SKATING OLIMPIADI 2026

1 I HALL Laura CAN
O TAI Zhien CHN

2 I KERKHOFF Bente NED
O ZUEVA Marina AIN

3 I MOROZOVA Nadezhda KAZ
O JASCH Maira GER

4 I TAS Sandrine BEL
O CONIJN Merel NED

5 I WEIDEMANN Isabelle CAN
O WIKLUND Ragne NOR

6 I LOLLOBRIGIDA Francesca ITA
O SABLIKOVA Martina CZE

 

