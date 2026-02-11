Milano Cortina 2026OlimpiadiSpeed SkatingSport Invernali
Definita l’avversaria di Francesca Lollobrigida nei 5000 metri: si tratta di un mito dello speed skating
Conoscerà alla perfezione i tempi di tutte le sue avversarie e saprà cosa dovrà fare per tentare uno storico bis dopo il successo sui 3000: domani, giovedì 12 febbraio, a partire dalle ore 16.30 un altro appuntamento con la storia attende Francesca Lollobrigida alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.
L’azzurra è stata inserita nella sesta ed ultima batteria dei 5000 metri femminili di speed skating, e correrà contro la ceca Martina Sablikova: la norvegese Ragne Wiklund e la canadese Isabelle Weidemann si sfideranno nella quinta serie, e rappresentano le avversarie più dure per Lollobrigida.
Saranno della partita, ma appaiono meno quotate per il successo finale le neerlandesi Merel Conijn e Bente Kerkhoff, l’altra canadese Laura Hall, la belga Sandrine Tas, la kazaka Nadezhda Morozova, la tedesca Maira Jasch, l’atleta individuale neutrale di passaporto bielorusso Marina Zueva e la cinese Tai Zhien.
STARTLIST 5000 FEMMINILI SPEED SKATING OLIMPIADI 2026
1 I HALL Laura CAN
O TAI Zhien CHN
2 I KERKHOFF Bente NED
O ZUEVA Marina AIN
3 I MOROZOVA Nadezhda KAZ
O JASCH Maira GER
4 I TAS Sandrine BEL
O CONIJN Merel NED
5 I WEIDEMANN Isabelle CAN
O WIKLUND Ragne NOR
6 I LOLLOBRIGIDA Francesca ITA
O SABLIKOVA Martina CZE