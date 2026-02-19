Speed skating oggi in tv, Olimpiadi 2026: orari 19 febbraio, streaming, coppie di partenza

Oggi, giovedì 19 febbraio, nuova giornata di gare al Milano Speed Skating Stadium, la casa dello speed skating in queste Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Il programma a Cinque Cerchi del pattinaggio velocità pista lunga sul ghiaccio prevede i 1500 metri maschili e si prevede un grande spettacolo.

In casa Italia si è reduci da risultati straordinari e non si vuol smettere di emozionare. La formazione tricolore che è in testa al medagliere specifico con tre ori e un bronzo e l’ultima impresa del team-pursuit maschile ha dato una bella scossa a tutta la squadra. Di ciò vorrà “nutrirsi” Daniele Di Stefano.

Il pattinatore nostrano sarà impegnato nelle heat del chilometro e mezzo e il suo obiettivo sarà quello di interpretare la prova allo stesso modo in cui aveva gareggiato nei 1000 metri. Nella gara del chilometro Di Stefano aveva concluso in maniera sorprendente in settima piazza, mettendo in mostra un grandissimo ultimo giro. Su una distanza che si adatta meglio alle sue caratteristiche, l’obiettivo è quello di fare ancora meglio, in un contesto di gara in cui lo statunitense Jordan Stolz è il grande favorito.

Per la gara di oggi dello speed skating alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, la diretta tv sarà fruibile su Rai2, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport1 e DAZN, infine la Diretta Live testuale sarà a cura di OA Sport.

A CHE ORA LO SPEED SKATING OGGI ALLE OLIMPIADI

Giovedì 19 febbraio

Ore 16.30 1500 metri maschili Milano (Italia) – Diretta tv su Rai2

PROGRAMMA SPEED SKATING: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai2.

Diretta streaming: Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport1 e DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.

COPPIE DI PARTENZA

1 I CHUNG Jae-Won KOR

O VOSTE Mathias BEL

2 I WENGER Livio SUI

O LIIV Marten EST

3 I ARITO Motonaga JPN

O HALL Daniel CAN

4 I KLEIN Moritz GER

O THIEBAULT Valentin FRA

5 I LEHMAN Emery USA

O la RUE David CAN

6 I DAWSON Casey USA

O SEMIRUNNIY Vladimir POL

7 I JILEK Metodej CZE

O DOMBEK Hendrik GER

8 I STRAND Didrik Eng NOR

O FARTHOFER Alexander AUT

Pausa per rifacimento ghiaccio

9 I LIU Hanbin CHN

O KIM Min-Seok HUN

10 I YAMADA Kazuya JPN

O ODOR Gabriel AUT

11 I di STEFANO Daniele ITA

O WENNEMARS Joep NED

12 I SNEL Tijmen NED

O NONOMURA Taiyo JPN

13 I NING Zhongyan CHN

O NUIS Kjeld NED

14 I SONNEKALB Finn GER

O EITREM Sander NOR

15 I STOLZ Jordan USA

O KONGSHAUG Peder NOR