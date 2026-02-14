Speed skating, Jordan Stolz a caccia di un nuovo trionfo nei 500 metri alle Olimpiadi. Rosanelli unico azzurro

La giornata odierna alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 si preannuncia spettacolare per lo speed skating, con il titolo dei 500 metri maschili in palio e l’avvio dell’inseguimento a squadre femminile. Protagonista attesissimo è l’americano Jordan Stolz, già oro nei 1000 metri, che punta alla seconda medaglia d’oro olimpica. Se nella distanza più lunga (1000 metri) lo statunitense si è presentato imbattuto per tutta la stagione, nei 500 metri la situazione è più incerta: Stolz ha vinto “solo” cinque delle nove gare di Coppa del Mondo disputate quest’anno.

Tra i suoi principali rivali c’è l’olandese Jenning de Boo, argento nei 1000 metri, capace di metterlo in difficoltà nel confronto diretto sul chilometro. Dopo 600 metri, il neerlandese vantava addirittura 37 centesimi di vantaggio su Stolz. A insidiare il fenomeno statunitense ci saranno anche il polacco Damian Zurek e il sudcoreano Kim Jun-Ho, gli unici, oltre a De Boo, ad averlo battuto nei 500 metri nel massimo circuito in stagione.

Zurek, 27 anni, si è messo alle spalle Stolz due volte nell’ultimo week end di Coppa ed è apparso in grande forma: quarto nei 1000 metri, ha subito spostato l’attenzione sulla gara più breve. Kim, invece, dopo un avvio di stagione brillante, con una vittoria su Stolz a Calgary, ha pagato un po’ dazio nella prosecuzione del cammino.

Il sorteggio ha messo di fronte Stolz e De Boo nella penultima batteria, con l’americano in corsia interna e l’olandese in esterna, soluzione che quest’ultimo preferisce per poter “inseguire” l’avversario sul rettilineo. Kim Jun-Ho affronterà il campione olimpico in carica, il cinese Gao Tingyu, mentre Zurek sarà opposto all’olandese Sebas Diniz.

Prima della caccia al titolo maschile, spazio all’inseguimento a squadre femminile con i quarti di finale. Le quattro squadre più veloci accederanno alle semifinali, da cui scaturiranno le finali per l’oro (Finale A) e per il bronzo (Finale B), secondo un tabellone a eliminazione diretta. Il Canada, campione olimpico in carica con Isabelle Weidemann, Ivanie Blondin e Valerie Maltais, ha svettato nel massimo circuito. I Paesi Bassi, campioni del mondo, hanno però schierato la formazione titolare solo in una delle tre gare stagionali. Giappone e Stati Uniti sembrano le altre candidate più accreditate per un posto in semifinale.

In casa Italia ci sarà il solo Jeffrey Rosanelli a tenere alto il vessillo italico nei 500 metri, con l’obiettivo di fare il meglio possibile dal punto di vista cronometrico. Non ci sono, infatti, azzurre nella prova dell’inseguimento, unica specialità nella quale il Bel Paese non è rappresentato.