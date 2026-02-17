Milano Cortina 2026OlimpiadiSpeed SkatingSport Invernali
Speed skating, il Canada conferma il titolo olimpico nel team pursuit femminile
Come accaduto a Pechino 2022, anche a Milano Cortina 2026 la medaglia d’oro alle Olimpiadi Invernali nel team pursuit femminile dello speed skating va al Canada, mentre rispetto a quattro anni fa si scambiano di posto sugli altri gradini del podio i Paesi Bassi, quest’oggi d’argento, ed il Giappone, di bronzo.
Nella finalissima il Canada di Ivanie Blondin, Valerie Maltais ed Isabelle Weidmann conferma il titolo olimpico dopo 4 anni con il crono di 2:55.81, battendo nel duello conclusivo i Paesi Bassi di Joy Beune, Marijke Groenewoud ed Antoinette Rijpma-de Jong, d’argento in 2:56.77, a 0.96 dalle nordamericane.
Nella sfida per il terzo posto il Giappone di Momoka Horikawa, Ayano Sato e Miho Takagi domina dall’inizio alla fine e vince il bronzo con il crono di 2’58″49, mentre gli Stati Uniti di Giorgia Birkeland, Brittany Bowe e Mia Manganello non vanno oltre il tempo di 3’02″00, pagando un gap di 3.51 dalle nipponiche.
Nel duello per il quinto posto la Germania vince la sfida in 3’00″65, battendo il Belgio, che chiude sesto in 3’04″92, a 4″27. Non si disputa, invece, la finale per il settimo posto, che va alla Cina, dopo la rinuncia del Kazakistan, che era caduto nelle qualificazioni.