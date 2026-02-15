Sofia Goggia: “Quando ho visto che ero terza ero perplessa…”

Sofia Goggia è terza al termine della prima manche dello slalom gigante femminile di sci alpino a Cortina d’Ampezzo, valido per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: l’azzurra paga 0″46 dalla compagna di squadra Federica Brignone, ma ai microfoni di Rai 2 afferma di essere sorpresa di ritrovarsi così in alto in classifica per le sensazioni percepite in gara.

L’analisi della prima discesa: “Non ho ancora visto i miei intertempi, sicuramente nella parte alta non mi sentivo così nel ritmo del gigante, e comunque era tanto che non faccio un po’ le gare di gigante bene. Sotto mi sentivo veloce, però non sai mai, è una gara, secondo me, molto tirata come distacchi, nonostante Federica Brignone abbia fatto una grande manche. Si poteva sicuramente sfruttare di più, però la posizione è buona, la pista, come avevo già detto prima, ha tenuto, e cerchiamo di stare belli concentrati. Non mi aspettavo comunque di arrivare giù terza, infatti ero abbastanza perplessa“.

L’amore di Goggia per il gigante: “Ho fatto la mia prima medaglia ai Mondiali, in Coppa del Mondo poi ho avuto anni di fatica, dove però sono andata molto forte in velocità. Diciamo che è una disciplina a cui tengo molto, perché è la base anche per andare forte in velocità, secondo me, però ora racimoliamo le energie, stiamo concentrati, vediamo com’è la seconda manche e poi vediamo“.