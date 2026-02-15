Perché il gigante delle Olimpiadi è incominciato in ritardo? Cos’è successo a Cortina e il nuovo orario

La prima manche del gigante femminile delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina sarebbe dovuta incominciare alle ore 10.00 di domenica 15 febbraio, ma l’inizio dell’attesissima gara di sci alpino sulla pista Olympia delle Tofane è slittato a causa di un problema tecnico. Gli addetti alla pista hanno infatti evidenziato una criticità con il cronometro e hanno dovuto intervenire sul cancelletto di partenza, ma non è stato necessario un lavoro molto articolato.

Si è trattato di uno slittamento minimo: il ritardo è stato soltanto di cinque minuti. Alle ore 10.05 è infatti scesa la prima partecipante: la norvegese Thea Louise Stjernesund. L’Italia proverà a sognare in grande con Federica Brignone, Campionessa del Mondo di specialità che tre giorni fa ha conquistato la medaglia d’oro a cinque cerchi in superG e che oggi vuole provare a inventarsi una nuova magia. Saranno in gara anche Sofia Goggia (bronzo in discesa libera), Lara Della Mea e Asja Zenere,

Le favorite della vigilia sono la svizzera Camille Rast, la neozelandese Alice Robinson, le statunitensi Paula Moltzan e Mikaela Shiffrin, la già citata Thea Louise Stjernesund, la svedese Sara Hector, l’austriaca Julia Scheib, l’albanese Lara Colturi, la canadese Valerie Grenier, senza sottovalutare la polacca Maryna Gasienica-Daniel, la statunitense Nina O’Brien, le tedesche Lena Duerr ed Emma Aicher, la svizzera Wendy Holdener.