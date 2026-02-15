Federica Brignone in testa al gigante delle Olimpiadi. Che Sofia Goggia: terza!

L’Italia sogna dopo la prima manche del gigante femminile di Milano Cortina 2026. Federica Brignone è nettamente al comando dopo una prima manche in cui ha veramente incantato. La valdostana è stata perfetta, gestendo al meglio anche le minime difficoltà di un tracciato dove serviva essere leggerissime sulla neve, far correre sullo sci e portarsi al traguardo il massimo della velocità. Un manto nevoso perfetto, visto che ha permesso a tante con il pettorale alto di inserirsi, per una pista davvero preparata al meglio.

Con il pettorale 14, infatti, Brignone si è portata in testa alla classifica e alle sue spalle c’è una sorprendente Lena Duerr. La tedesca, con il 16, ha chiuso a 34 centesimi dall’azzurra, recuperando soprattutto nella parte finale dove ha gestito al meglio i dossi, risultando la migliore proprio nell’ultimo settore.

Non solo Brignone per l’Italia, ma anche una bravissima Sofia Goggia. La bergamasca, partita con il 17, tira fuori la miglior prima manche della sua stagione e conclude a 46 centesimi dalla compagna di squadra, recuperando anche lei nella seconda parte del tracciato dopo aver perso sette decimi nella prima.

In quarta posizione ci sono addirittura tre atlete a pari merito, tutte con un ritardo di 74 centesimi dalla vetta: l’albanese Lara Colturi, la svedese Sara Hector e la norvegese Thea Louise Stjernesund. Settimo posto per l’americana Mikaela Shiffrin (+1.02) davanti alla canadese Valerie Grenier (+1.03). Completano la Top-10 la norvegese Mina Fuerst Holtmann (+1.05) e la neozelandese Alice Robinson (+1.09). Appena fuori dalle dieci due delle favorite come l’austriaca Julia Scheib (+1.13) e la svizzera Camille Rast (+1.14).

Lara Della Mea ha concluso in quindicesima posizione (+1.19). La nativa di Tarvisio, purtroppo, ha commesso un errore nella parte finale e ha perso davvero tanta velocità, finendo per perdere molto. Troppo guardinga, invece, Asja Zenere, che ha gestito troppo e ha concluso a poco meno di due secondi (+1.90).