Snowboardcross, Lorenzo Sommariva sesto nella prima seeding run alle Olimpiadi. Omar Visintin 20°
È Lorenzo Sommariva il miglior italiano al termine della prima seeding run dello snowboardcross maschile alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: ottimo sesto posto per lui, mentre evita la seconda manche per il rotto della cuffia Omar Visintin, ventesimo. Dovrà disputare la seconda run, invece, Filippo Ferrari, 22°.
Il miglior crono è del transalpino Aidan Chollet, primo in 1:06.37, il quale precede il canadese Eliot Grondin, secondo in 1:06.75, ed il tedesco Leon Ulbricht, terzo in 1:07.94. Seguono altri due transalpini, ovvero Jonas Chollet, quarto in 1:08.04, e Loan Bozzolo, quinto in 1:08.22.
In casa Italia il migliore è Lorenzo Sommariva, il quale arpiona il sesto posto con il tempo di 1:08.52, mentre chiude 20° Omar Visintin, che fa segnare 1:09.87 e non dovrà tornare in pista, cosa che invece dovrà fare Filippo Ferrari, 22° in 1:10.10.