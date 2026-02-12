Snowboardcross, Filippo Ferrari si migliora nella seconda seeding run delle Olimpiadi

A Livigno si sono completate le seeding run dello snowboardcross maschile valido per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: l’unico azzurro al via della seconda manche, Filippo Ferrari, migliora il tempo rispetto a quanto fatto nella prima discesa, ma termina 27°.

Escluso dai primi 20 al termine della prima manche, chiusa al 22° posto in 1:10.10, l’azzurro fa scendere il proprio riscontro a 1:09.69, che però risulta essere il 7° crono parziale, e dunque Filippo Ferrari chiude al 27° posto complessivo la seeding run, che definirà il tabellone ad eliminazione diretta.

Nella seconda manche il miglior tempo è dell’australiano Adam Lambert, che chiude in 1:08.64 e si classifica 21° assoluto, davanti agli statunitensi Nick Baumgartner, secondo in 1:08.79, che finisce 22°, e Jake Vedder, terzo in 1:08.96, che chiude 23°.