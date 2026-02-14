Snowboardcross a coppie miste: i binomi dell’Italia e l’elenco dei partecipanti

Archiviate nei giorni scorsi le due gare individuali, c’è grande attesa in vista della prova a coppie miste di snowboardcross in programma domenica 15 febbraio e valevole per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. L’Italia spera di tornare sul podio a quattro anni di distanza dall’argento conquistato a Beijing 2022 da Michela Moioli e Omar Visintin, ma in questo caso vedremo in azione la fuoriclasse bergamasca con un altro partner.

La campionessa mondiale in carica, reduce da uno straordinario bronzo nella gara individuale dopo la brutta caduta in allenamento avvenuta mercoledì, gareggerà infatti nel Mixed Team di domani insieme a Lorenzo Sommariva. Il nativo di Genova classe 1993 ha vinto il ballottaggio con Visintin, raggiungendo la semifinale nella competizione individuale e dimostrando un buon feeling con la pista di Livigno.

La seconda coppia azzurra sarà composta da Omar Visintin e Sofia Groblechner, che è stata preferita alla giovanissima valdostana Lisa Francesia Boirai in base al risultato della gara femminile. Sulla carta i Paesi da battere dovrebbero essere Francia (che può schierare addirittura tre binomi estremamente competitivi), Australia (con la fresca campionessa olimpica Josie Baff) e Austria, ma attenzione anche a Stati Uniti e Cechia.

ELENCO PARTECIPANTI SNOWBOARDCROSS A COPPIE MISTE

1 Francia 2 BOZZOLO Loan (1999) / CASTA Lea (2006)

2 Australia 1 LAMBERT Adam (1997) / BAFF Josie (2003)

3 Francia 1 CHOLLET Aidan (2004) / NIRANI-PEREIRA Julia (2001)

4 Austria 1 DUSEK Jakob (1996) / ZERKHOLD Pia (1998)

5 Canada 1 GRONDIN Eliot (2001) / McMANIMAN Audrey (1995)

6 Italia 1 SOMMARIVA Lorenzo (1993) / MOIOLI Michela (1995)

7 Germania 1 ULBRICHT Leon (2004) / FISCHER Jana (1999)

8 Stati Uniti d’America 2 PARE Nathan (2005) / GASKILL Stacy (2000)

9 Svizzera 1 KOBLET Kalle (1997) / WIEDMER Noemie (2007)

10 Francia 3 CHOLLET Jonas (2008) / TRESPEUCH Chloe (1994)

11 Cechia 1 CHOURA Krystof (2000) / ADAMCZYKOVA Eva (1993)

12 Australia 2 HUGHES Jarryd (1995) / CLIFT Mia (2004)

13 Gran Bretagna 1 NIGHTINGALE Huw (2001) / BANKES Charlotte (1995)

14 Stati Uniti d’America 1 BAUMGARTNER Nick (1981) / THELEN Faye (1992)

15 Cechia 2 HOUSER Radek (1996) / HRUSOVA Karolina (2007)

16 Italia 2 VISINTIN Omar (1989) / GROBLECHNER Sofia (2003)