Cesare Pisoni si emoziona: “Moioli ha la faccia che sembra un groviera, è stata la numero uno”

Grande è l’emozione di Cesare Pisoni, il direttore tecnico della Nazionale italiana, dopo il bronzo di Michela Moioli. Un altro pezzo di storia che si scrive su uno snowboard, un altro momento da ricordare in queste Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Queste le parole di Pisoni alla Rai: “Faccio un po’ fatica a parlare. Michela riesce sempre a stupirci. E’ stata grandiosa, perché abbiamo fatto due ore all’ospedale di Sondalo, ha la faccia che sembra una groviera, però oggi è stata la numero uno. Ha fato un numero. L’obiettivo per lo snowboard italiano era di almeno una medaglia e l’abbiamo ottenuta, ne abbiamo un’altra di gara domenica. Ha preso le misure“.

E poi ancora sulle staffette: “Domenica Michela gareggerà con Sommariva, la seconda squadra sarà Visintin-Groblechner. Sono orgoglioso di queste squadre, domenica cercheremo di vender cara la pelle. Ha sbagliato giusto le due partenze, ma ha fatto un lavoro incredibile, abbiamo uno staff eccezionale“.

La gara a squadre è, poi, quella in cui Michela Moioli ha già conquistato l’argento a Pechino 2022, e al tempo era proprio in coppia con Omar Visintin. Scelte diverse, ora, ma che testimoniano anche come le selezioni italiane ora diano più alternative, e molto significative.