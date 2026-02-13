Quando torna in gara Michela Moioli? C’è ancora una occasione nella gara in cui fu podio nel 2022

Non è ancora finito il percorso di Michela Moioli ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, dopo la splendida medaglia di bronzo conquistata oggi nella gara individuale femminile di snowboardcross sulle nevi di Livigno. La trentenne bergamasca avrà infatti un’altra occasione di salire sul podio nella prova a coppie miste che si terrà domenica 15 febbraio.

La campionessa mondiale in carica, reduce da una brutta caduta avvenuta nei giorni scorsi in allenamento, ha saputo tirar fuori gli artigli in gara salendo progressivamente di colpi discesa dopo discesa e chiudendo in terza piazza la Big Final con una bella rimonta che le ha consentito di superare la giovane svizzera Noemie Wiedmer e di arrivare alle spalle dell’australiana Josie Baff e della ceca Eva Adamczykova.

Moioli tornerà in azione tra due giorni insieme a Lorenzo Sommariva (che dovrebbe aver vinto il ballottaggio con Omar Visintin raggiungendo la semifinale nell’evento individuale maschile) con l’obiettivo di regalare all’Italia un’altra medaglia alle Olimpiadi di casa. La nativa di Alzano Lombardo vanta già un argento olimpico nel Mixed Team, portato a casa in coppia con Visintin a Beijing 2022.