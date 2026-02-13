Michela Moioli sempre sul podio alle Olimpiadi! Bronzo nello snowboardcross, oro all’Australia

Dopo PyeongChang e Pechino arriva la terza medaglia consecutiva nello snowboardcross a livello olimpico per la più grande italiana di tutti i tempi di questa specialità: Michela Moioli. Nonostante i problemi avuti negli scorsi giorni la bergamasca voleva esserci al via della gara di Milano Cortina 2026 e non ha tradito le aspettative: fantastica medaglia di bronzo che va a completare la collezione a Cinque Cerchi dell’azzurra.

Il percorso purtroppo non ha favorito la fuoriclasse italiana, campionessa del mondo in carica, viste le poche curve presenti ed una partenza non ideale alle sue caratteristiche. Proprio sullo start (era successo già in semifinale) una ventina di metri persi dall’azzurra sembravano addirittura privarla della medaglia, poi una spettacolare rimonta per sorpassare l’elvetica Noemie Wiedmer ed agguantare il bronzo.

Per l’oro è stata sfida a due, con un epilogo a sorpresa: non riesce il bis olimpico alla ceca Eva Adamczyková, dominatrice delle qualifiche, gara perfetta da parte dell’australiana Josie Baff che si impone conquistando il successo più bello dell’ancor giovane carriera.

Per quanto riguarda le altre azzurre, eliminata agli ottavi la giovanissima Lisa Francesia Boirai, mentre è andata fuori ai quarti Sofia Groblechner, autrice comunque di un’ottima gara.