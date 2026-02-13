Snowboard, il giapponese Yuto Totsuka è il nuovo campione olimpico nell’halfpipe maschile

Dopo la prova femminile di ieri, lo spettacolo dell‘halfpipe è proseguito questa sera con la finale maschile alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Al Livigno Snow Park, al termine delle tre manche previste, la medaglia d’oro è stata conquistata dal giapponese Yuto Totsuka, autore di una seconda run magistrale da ben 95.00 punti.

Il nipponico aveva inaugurato l’ultimo atto con una prima run da 91.00 punti ma nella manche intermedia si è superato, con salti al limite della perfezione. Nell’ultima frazione il 24enne non è riuscito nel difficile tentativo di migliorarsi ma è comunque salito sul gradino più alto del podio, per il primo titolo olimpico della sua carriera.

Seconda posizione per l’australiano James Scotty, il migliore nelle qualifiche. Il nativo di East Melbourne ha concluso la sua prova con lo score di 93.50 punti, ottenuti nella seconda run. Punteggio che comunque serve per confermare l’argento olimpico, a quattro anni di distanza da quello conquistato a Pechino 2022. Chiude il podio il giapponese Ryusei Yamada, con 92.00 punti.