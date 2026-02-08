Milano Cortina 2026OlimpiadiSlittinoSport Invernali
Slittino, nell’ultima prova cronometrata delle Olimpiadi Verena Hofer si porta a ridosso delle migliori
Il dado è tratto: si chiudono per il singolo femminile dello slittino le prove cronometrate alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. D’ora in poi si lotterà per le medaglie: nella sesta ed manche d’allenamento si porta davanti a tutte la teutonica Julia Taubitz, mentre in casa Italia Verena Hofer sale in quinta posizione, con Sandra Robatscher che si attesta in 16ma piazza.
Nell’ultima discesa di prova arriva una nuova doppietta tedesca, ma questa volta le posizioni sono invertite rispetto all’altra manche odierna: la più veloce è Julia Taubitz, che si impone in 52.750, battendo la connazionale Merle Malou Fraebel di 0.101.
Crescono notevolmente i distacchi già a partire dalla terza posizione della statunitense Summer Britcher, staccata di 0.422, la quale precede di un soffio l’austriaca Hannah Prock, quarta a 0.429. Sale rispetto alla run precedente l’azzurra Verena Hofer, che si piazza quinta a 0.458 dalla vetta, appena davanti alla canadese Embyr-Lee Susko, sesta a 0.461.
Si sale oltre il mezzo secondo di ritardo con la tedesca Anna Berreiter, settima a 0.503, davanti all’austriaca Lisa Schulte, ottava a 0.516, mentre condividono la nona piazza a pari merito la lettone Elina Bota e l’elvetica Natalie Maag, staccate di 0.538. Migliora rispetto alla quinta manche, ma rimane comunque più attardata, infine, l’altra azzurra al via, Sandra Robatscher, che si porta al 16° posto a 0.779 dalla testa.
PROVA CRONOMETRATA 6 SINGOLO FEMMINILE
1 TAUBITZ Julia 52.750
2 FRAEBEL Merle Malou 52.851 +0.101
3 BRITCHER Summer 53.172 +0.422
4 PROCK Hannah 53.179 +0.429
5 HOFER Verena 53.208 +0.458
6 SUSKO Embyr-Lee 53.211 +0.461
7 BERREITER Anna 53.253 +0.503
8 SCHULTE Lisa 53.266 +0.516
9 BOTA Elina 53.288 +0.538
9 MAAG Natalie 53.288 +0.538
11 OLESIK Daria 53.328 +0.578
12 ELLIS Trinity 53.369 +0.619
13 APARJODE Kendija 53.386 +0.636
14 FARQUHARSON Ashley 53.451 +0.701
15 SCHWARZ Dorothea 53.463 +0.713
16 ROBATSCHER Sandra 53.529 +0.779
17 FISCHNALLER Emily 53.679 +0.929
18 TUNYTSKA Yulianna 53.812 +1.062
19 KOHALA Tove 53.949 +1.199
20 SMAHA Olena 54.025 +1.275
21 BUZATOIU Ioana-Corina 54.070 +1.320
22 RAVENNA Veronica Maria 54.166 +1.416
23 WANG Peixuan 54.301 +1.551
24 JUNG Hyesun 54.356 +1.606
25 DOMARADZKA Klaudia 54.654 +1.904