A che ora lo slittino domani in tv, Olimpiadi 2026: programma 9 febbraio, azzurri in gara, streaming

La gara del singolo maschile oggi andrà in archivio: ultime due run da disputare, Max Langenhan già quasi sicuro dell’oro e Dominik Fischnaller pronto a prendersi un’altra medaglia a Cinque Cerchi dopo quella di Pechino. Domani alle Olimpiadi di Milano Cortina sarà già il momento di cambiare pagina e passare alle donne.

In scena sulla Eugenio Monti di Cortina d’Ampezzo infatti il singolo al femminile di slittino. Spazio alle prime due run che anticiperanno le discese decisive che si disputeranno martedì ed assegneranno le medaglie.

In casa Italia grandi speranze per Verena Hofer che sembra a proprio agio sul budello di casa e può addirittura lanciarsi verso una top-5 che sarebbe clamorosa. Da seguire anche Sandra Robatscher. Favorite le tedesche, con Julia Taubitz su tutte, e le austriache.

Come seguire gli eventi in tv? Le gare di slittino valevoli per i Giochi Olimpici di Milano Cortina si potranno seguire live ed in diretta su Rai2 e RaiSport HD (227 di Sky e 58 del digitale terrestre) in base alla programmazione e su Eurospoet. In streaming si potranno seguire su Raiplay, Raiplay Sport, discovery+, DAZN, HBO Max per abbonati. OA Sport, come sempre, vi garantirà la DIRETTA LIVE scritta di ogni manche.

A CHE ORA LO SLITTINO DOMANI ALLE OLIMPIADI

Domenica 8 febbraio

Ore 17.00 prima manche singolo donne – Diretta tv su Rai2 dalle 18.00

Ore 18.35 seconda manche singolo donne – Diretta tv su Rai2 dalle 18.00

PROGRAMMA SLITTINO: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Diretta tv su Rai2 dalle 18.00

Diretta streaming: Raiplay, , discovery+, DAZN, HBO Max per abbonati, Eurosport1 (quarta manche), DAZN (quarta manche)

Diretta testuale: OA Sport

QUALI SARANNO GLI ITALIANI IN GARA?

Al via della gara di singolo maschile vedremo Sandra Robatscher e Verena Hofer.