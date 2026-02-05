Milano Cortina 2026OlimpiadiSlittinoSport Invernali
Slittino, risultati e classifica prove di oggi singolo femminile: Robatscher e Hofer stupiscono
Iniziano anche per il singolo femminile dello slittino le prove cronometrate alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: nella prima discesa chiude davanti a tutte Sandra Robatscher, con Verena Hofer settima, mentre nella seconda run Hofer è terza, con Robatscher quinta.
Nella prima prova cronometrata la più veloce è Sandra Robatscher, che svetta in 53.553, davanti alle tedesche Anna Berreiter, seconda a 0.063, e Merle Malou Fraebel, terza a 0.083, mentre chiude in settima posizione Verena Hofer, staccata di 0.153.
Nella seconda prova cronometrata termina davanti a tutte la lettone Elina Bota, prima in 53.541, che precede la teutonica Anna Berreiter, ancora seconda, a 0.106, e l’azzurra Verena Hofer, terza a 0.106. Quarta l’altra tedesca Julia Taubitz, a 0.114, davanti all’altra azzurra Sandra Robatscher, quinta a 0.119.
PROVA CRONOMETRATA 1 SINGOLO FEMMINILE
1 Sandra ROBATSCHER (ITA) 53.553 0.000
2 Anna BERREITER (GER) 53.616 +0.063
3 Merle Malou FRAEBEL (GER) 53.636 +0.083
4 Hannah PROCK (AUT) 53.672 +0.119
5 Elina BOTA (LAT) 53.673 +0.120
6 Lisa SCHULTE (AUT) 53.695 +0.142
7 Verena HOFER (ITA) 53.706 +0.153
8 Kendija APARJODE (LAT) 53.713 +0.160
9 Emily FISCHNALLER (USA) 53.820 +0.267
10 Julia TAUBITZ (GER) 53.829 +0.276
11 Trinity ELLIS (CAN) 53.894 +0.341
12 Daria OLESIK (AIN) 53.944 +0.391
13 Natalie MAAG (SUI) 53.950 +0.397
14 Dorothea SCHWARZ (AUT) 53.991 +0.438
15 Ashley FARQUHARSON (USA) 54.005 +0.452
16 Olena SMAHA (UKR) 54.072 +0.519
17 Embyr-Lee SUSKO (CAN) 54.074 +0.521
18 Yulianna TUNYTSKA (UKR) 54.277 +0.724
19 Summer BRITCHER (USA) 54.312 +0.759
20 Tove KOHALA (SWE) 54.325 +0.772
21 Ioana-Corina BUZATOIU (ROU) 54.828 +1.275
22 Klaudia DOMARADZKA (POL) 55.192 +1.639
23 Veronica Maria RAVENNA (ARG) 55.351 +1.798
24 Peixuan WANG (CHN) 55.490 +1.937
25 Hyesun JUNG (KOR) 55.859 +2.306
PROVA CRONOMETRATA 2 SINGOLO FEMMINILE
1 Elina BOTA (LAT) 53.541 0.000
2 Anna BERREITER (GER) 53.647 +0.106
3 Verena HOFER (ITA) 53.647 +0.106
4 Julia TAUBITZ (GER) 53.655 +0.114
5 Sandra ROBATSCHER (ITA) 53.660 +0.119
6 Embyr-Lee SUSKO (CAN) 53.711 +0.170
7 Hannah PROCK (AUT) 53.720 +0.179
8 Ashley FARQUHARSON (USA) 53.753 +0.212
9 Emily FISCHNALLER (USA) 53.796 +0.255
10 Lisa SCHULTE (AUT) 53.811 +0.270
11 Daria OLESIK (AIN) 53.908 +0.367
12 Summer BRITCHER (USA) 53.920 +0.379
13 Trinity ELLIS (CAN) 53.953 +0.412
14 Natalie MAAG (SUI) 54.030 +0.489
15 Yulianna TUNYTSKA (UKR) 54.166 +0.625
16 Dorothea SCHWARZ (AUT) 54.336 +0.795
17 Peixuan WANG (CHN) 54.512 +0.971
18 Merle Malou FRAEBEL (GER) 54.546 +1.005
19 Ioana-Corina BUZATOIU (ROU) 54.589 +1.048
20 Hyesun JUNG (KOR) 54.638 +1.097
21 Olena SMAHA (UKR) 54.682 +1.141
22 Kendija APARJODE (LAT) 55.406 +1.865
23 Tove KOHALA (SWE) 55.568 +2.027
24 Veronica Maria RAVENNA (ARG) 55.963 +2.422
25 Klaudia DOMARADZKA (POL) 56.373 +2.832