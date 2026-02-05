Slittino, Verena Hofer vicinissima alla vetta nella seconda prova alle Olimpiadi

Seconda prova cronometrata sul budello Eugenio Monti di Cortina d’Ampezzo per il singolo femminile di slittino. Brillano ancora le azzurre alle Olimpiadi: due bandiere tricolori nei primi cinque posti, così com’era accaduto nella prima manche.

Al comando troviamo la lettone Elina Bota con il tempo di 53.541 (più alto rispetto a quelli che abbiamo visto registrare nella prima run). Alle sue spalle la teutonica Anna Berreiter, staccata di 106 millesimi che condivide la seconda posizione con la nostra Verena Hofer.

L’azzurra aveva chiuso in settima piazza la prima run, si è andata a migliorare e dimostra un ottimo feeling con il budello di casa. Lo dimostra anche Sandra Robatscher che dopo la prima posizione nella manche d’apertura è quinta.

Quarto posto invece per l’altra tedesca Julia Taubitz che risale dopo una deludente prima run. Risalgono anche le statunitensi, ma nei prossimi giorni può cambiare ancora tutto.