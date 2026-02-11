I SOGNI SON DESIDERI! Rieder e Kainzwaldner campioni olimpici: due ori in 20 minuti nello slittino!

Poco meno di un’ora che entra nella storia delle Olimpiadi invernali per l’Italia. Da Voetter/Oberhofer, nel doppio femminile, a Rieder/Kainzwaldner, nel doppio maschile: due medaglie d’oro clamorose per lo slittino azzurro sul budello Eugenio Monti di Cortina d’Ampezzo. Una giornata da ricordare davvero per anni.

Nel doppio maschile è arrivata un’impresa clamorosa: gli azzurri alla vigilia erano nella griglia di partenza non nella prima fila dei favoriti, sono riusciti a ribaltare la situazione con due run eccezionali. Terzi, a millesimi dalla vetta nella prima, i migliori nella seconda con il crono finale di 1:45.086 e una parte finale spettacolare. Emanuel e Simon sono riusciti a riportare un titolo che all’Italia mancava addirittura da 32 anni, quando a Lillehammer si imposero Kurt Brugger e Wilfried Huber.

Prima gli austriaci Steu/Kindl, secondi a 68 millesimi, poi gli statunitensi Mueller/Haugsjaa (erano in vetta, sono finiti addirittura sesti), si sono dovuti accomodare alle spalle degli azzurri. La terza piazza è andata ai tedeschi Wendl/Arlt che non confermano il titolo olimpico (sarebbe stata storia, visti i successi di Sochi, Pyeongchang e Pechino), ma conquistano comunque un gran bronzo in rimonta.

Positiva la prova anche degli altri azzurri, Ivan Nagler e Fabian Malleier, che chiudono al settimo posto staccati di 218 millesimi.