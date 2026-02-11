SAETTE D’ORO! Voetter/Oberhofer sbancano a Cortina e sono campionesse olimpiche nel doppio di slittino!

Primo doppio femminile nella storia delle Olimpiadi invernali per lo slittino e arriva subito la prima medaglia d’oro per l’Italia. La Eugenio Monti di Cortina d’Ampezzo è regno di conquista per il Bel Paese: ad imporsi ai Giochi sono Andrea Voetter e Marion Oberhofer che conquistano un titolo magnifico.

Erano state protagoniste in queste stagioni nella specialità neonata. Avevano trionfato in Coppa del Mondo, conquistato medaglie mondiali ed erano pronte a lanciarsi verso l’Olimpo. Le azzurre ci sono riuscite con una giornata perfetta in quel di Cortina. Record di spinta nella prima run, miglior tempo nella discesa decisiva: 1:46.284 il crono complessivo che vale il titolo olimpico.

C’era tensione ad inizio seconda run, visto il distacco limitato delle tedesche Eitberger/Matschina: le rivali delle azzurre hanno fatto il loro nella discesa decisiva, ma non è bastato, dovendosi accontentare dell’argento a 120 millesimi di distacco. Terze e mai in corsa per il titolo le austriache Egle/Kipp, staccate di 259 millesimi.

Gara a 3, come era ampiamente previsto: quarto posto per le lettoni Robezniece/Bogdanova, addirittura a 512 millesimi, mentre completano la top-5 le statunitensi Forgan/Kirby.

L’ultimo doppio italiano a conquistare una medaglia alle Olimpiadi fu quello di Gerhard Plankensteiner/Oswald Haselrieder esattamente 20 anni fa a Torino. La storia è stata riscritta. E potrebbe non essere finita qui…