Skicross, il tabellone a eliminazione diretta e la batteria di Deromedis
Dopo la conclusione del seeding round dello skicross maschile (non si è trattato di vere e proprie qualificazioni, in quanto i 31 partecipanti disputeranno tutti gli ottavi di finale) dello sci freestyle alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, è stato diramato il tabellone ad eliminazione diretta che condurrà all’assegnazione delle medaglie.
Tre dei quattro azzurri in gara, Dominik Zuech, ottavo, Simone Deromedis, nono, ed Edoardo Zorzi, 25°, sono finiti nella stessa batteria, la seconda, mentre l’altro italiano al via, Federico Tomasoni, 17°, è inserito nella prima heat, ed in caso di passaggio del turno affronterà gli altri connazionali ai quarti.
Con i tre azzurri correrà l’austriaco Adam Kappacher, 24°, mentre con Tomasoni ci saranno il numero 1 delle qualificazioni, il canadese Reece Howden, che ha rifilato almeno un secondo a tutti gli altri concorrenti nel seeding round, e l’elvetico Tobias Baur, 16°. Non è da escludere, dunque, la presenza di tre azzurri ai quarti.
Il problema nasce dal fatto che che tutti gli azzurri che supereranno il primo turno si ritroveranno nella medesima heat dei quarti di finale, dove con tutta probabilità ci sarà anche Howden, quindi occorrerà fare gioco di squadra per provare a piazzare due azzurri in semifinale.
Nel penultimo atto, con gli eventuali azzurri passati indenni dai primi due turni, potrebbero esserci il tedesco Florian Wilmsmann, quarto, ed il transalpino Melvin Tchiknavorian, quinto. Dalla parte bassa del tabellone, invece, potrebbero arrivare in big final il nipponico Satoshi Furuno, secondo, e l’elvetico Ryan Regez, terzo.
TABELLONE SKICROSS MASCHILE OLIMPIADI 2026
Ottavo di finale 1
1 R HOWDEN Reece CAN
16 G BAUR Tobias SUI
17 B TOMASONI Federico ITA
Ottavo di finale 2
8 R ZUECH Dominik ITA
9 G DEROMEDIS Simone ITA
24 B KAPPACHER Adam AUT
25 Y ZORZI Edoardo ITA
Ottavo di finale 3
5 R TCHIKNAVORIAN Mel. FRA
12 G TCHIKNAVORIAN Ter. FRA
21 B DUPLESSIS-KERGOMA. FRA
28 Y DAVIES Oliver GBR
Ottavo di finale 4
4 R WILMSMANN Florian GER
13 G DETRAZ Romain SUI
20 B RENN Cornel GER
29 Y ROWELL Gavin CAN
Ottavo di finale 5
3 R REGEZ Ryan SUI
14 G FISCHER Florian GER
19 B SUGAI Ryo JPN
30 Y DANKSAGMUELLER Ch. AUT
Ottavo di finale 6
6 R SCHMIDT Jared CAN
11 G FIVA Alex SUI
22 B MOBAERG Erik SWE
27 Y PAULUS Daniel CZE
Ottavo di finale 7
7 R DRURY Kevin CAN
10 G MOBAERG David SWE
23 B KLUFTS Evan FRA
26 Y HRONEK Tim GER
Ottavo di finale 8
2 R FURUNO Satoshi JPN
15 G AUJESKY Johannes AUT
18 B LUSSNIG Nicolas AUT
31 Y KOBAYASHI Ryuto JPN