Skicross, il tabellone a eliminazione diretta e la batteria di Deromedis

Dopo la conclusione del seeding round dello skicross maschile (non si è trattato di vere e proprie qualificazioni, in quanto i 31 partecipanti disputeranno tutti gli ottavi di finale) dello sci freestyle alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, è stato diramato il tabellone ad eliminazione diretta che condurrà all’assegnazione delle medaglie.

Tre dei quattro azzurri in gara, Dominik Zuech, ottavo, Simone Deromedis, nono, ed Edoardo Zorzi, 25°, sono finiti nella stessa batteria, la seconda, mentre l’altro italiano al via, Federico Tomasoni, 17°, è inserito nella prima heat, ed in caso di passaggio del turno affronterà gli altri connazionali ai quarti.

Con i tre azzurri correrà l’austriaco Adam Kappacher, 24°, mentre con Tomasoni ci saranno il numero 1 delle qualificazioni, il canadese Reece Howden, che ha rifilato almeno un secondo a tutti gli altri concorrenti nel seeding round, e l’elvetico Tobias Baur, 16°. Non è da escludere, dunque, la presenza di tre azzurri ai quarti.

Il problema nasce dal fatto che che tutti gli azzurri che supereranno il primo turno si ritroveranno nella medesima heat dei quarti di finale, dove con tutta probabilità ci sarà anche Howden, quindi occorrerà fare gioco di squadra per provare a piazzare due azzurri in semifinale.

Nel penultimo atto, con gli eventuali azzurri passati indenni dai primi due turni, potrebbero esserci il tedesco Florian Wilmsmann, quarto, ed il transalpino Melvin Tchiknavorian, quinto. Dalla parte bassa del tabellone, invece, potrebbero arrivare in big final il nipponico Satoshi Furuno, secondo, e l’elvetico Ryan Regez, terzo.

TABELLONE SKICROSS MASCHILE OLIMPIADI 2026

Ottavo di finale 1

1 R HOWDEN Reece CAN

16 G BAUR Tobias SUI

17 B TOMASONI Federico ITA

Ottavo di finale 2

8 R ZUECH Dominik ITA

9 G DEROMEDIS Simone ITA

24 B KAPPACHER Adam AUT

25 Y ZORZI Edoardo ITA

Ottavo di finale 3

5 R TCHIKNAVORIAN Mel. FRA

12 G TCHIKNAVORIAN Ter. FRA

21 B DUPLESSIS-KERGOMA. FRA

28 Y DAVIES Oliver GBR

Ottavo di finale 4

4 R WILMSMANN Florian GER

13 G DETRAZ Romain SUI

20 B RENN Cornel GER

29 Y ROWELL Gavin CAN

Ottavo di finale 5

3 R REGEZ Ryan SUI

14 G FISCHER Florian GER

19 B SUGAI Ryo JPN

30 Y DANKSAGMUELLER Ch. AUT

Ottavo di finale 6

6 R SCHMIDT Jared CAN

11 G FIVA Alex SUI

22 B MOBAERG Erik SWE

27 Y PAULUS Daniel CZE

Ottavo di finale 7

7 R DRURY Kevin CAN

10 G MOBAERG David SWE

23 B KLUFTS Evan FRA

26 Y HRONEK Tim GER

Ottavo di finale 8

2 R FURUNO Satoshi JPN

15 G AUJESKY Johannes AUT

18 B LUSSNIG Nicolas AUT

31 Y KOBAYASHI Ryuto JPN