Federico Pellegrino, niente congedo con i tifosi: salta la 50 km delle Olimpiadi

Federico Pellegrino non parteciperà alla 50 km, gara che chiuderà il programma dello sci di fondo alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Dopo aver trascinato la staffetta a una storica medaglia di bronzo (il podio a cinque cerchi nella gara che premia la profondità del movimento nazionale mancava da addirittura vent’anni) ed essersi messo al collo il bronzo nel team sprint insieme a Elia Barp, il fuoriclasse valdostano avrebbe dovuto prendere parte alla prova regina, ma poche ore prima del via ha comunicato la rinuncia.

Il 35enne non sarà in partenza sabato 21 febbraio (ore 11.00) a causa di uno stato influenzale e dunque il volto simbolo della disciplina alle nostre latitudini non avrà la possibilità di congedarsi dal proprio pubblico sulle nevi della Val di Fiemme: quella odierna, infatti, sarebbe dovuta essere l’ultima gara in carriera di Federico Pellegrino, che dunque appenderà gli sci al chiodo senza il tanto atteso commiato sul proprio palcoscenico. La sua ultima apparizione agonistica resterà quella nella team sprint conclusa sul podio.

In assenza del portabandiera della Cerimonia d’Apertura, a rappresentare l’Italia nella ribattezzata maratona delle nevi saranno Elia Barp e Simone Daprà. I riflettori saranno puntati sul norvegese Johannes Klaebo, chiamato a completare l’en-plein: dopo essersi imposto nella 10 km, nello skiathlon, nella staffetta, nella team sprint e nella sprint, l’atleta più vincente di tutti i tempi alle Olimpiadi Invernali cercherà di conquistare il sesto oro in questa edizione dei Giochi, in modo da entrare sempre di più nella leggenda.