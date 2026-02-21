A che ora il curling domani in tv, Olimpiadi 2026: programma 22 febbraio, italiani in gara, streaming

Cala il sipario sulle competizioni di curling a Milano Cortina 2026. Domani, domenica 22 febbraio, si disputerà infatti l’ultimo segmento in programma, ovvero il gold medal match del torneo femminile.

Considerato che la serata conclusiva dei Giochi sarà contrassegnata come normale che sia dalla Cerimonia di chiusura, la partita si disputerà nella fascia mattutina, con l’inizio previsto per le 11:05. A confrontarsi saranno Svezia e Svizzera che, in semifinale, hanno battuto rispettivamente Canada e Stati Uniti

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming del curling alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 per quanto riguarda domenica 22 febbraio. I Giochi saranno trasmessi in diretta tv su Rai 2; in diretta streaming su Discovery+ HBO, Rai Play (in chiaro); garantita la diretta live testuale su OA Sport.

A CHE ORA IL CURLING DOMANI IN TV OLIMPIADI 2026

Domenica 22 febbraio

11.05 Finale femminile (Gold Medal Match) – Svezia VS Svizzera

PROGRAMMA OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2, in alternanza con altri sport

Diretta streaming: Rai Play, in alternanza con altri sport; integrale su Discovery Plus, HBO Max.

Diretta testuale: OA Sport.