A che ora lo sci di fondo domani in tv, Olimpiadi 2026: 50 km tc femminile, programma, streaming

Si chiude, anche per le donne, con la gara più lunga. Lo sci di fondo si congeda dalle Olimpiadi di Milano Cortina con la 50 km femminile a tecnica classica. La gara si correrà domani a Tesero in Val di Fiemme. La partenza della Mass Start è prevista alle 11:00.

In ambito femminile la corsa sulla distanza più lunga costituisce uno storico debutto. A Pechino 2022 si era corsa infatti la 30 km a tecnica libera, gara nella quale aveva trionfato la norvegese Therese Johaug davanti all’americana Jessie Diggins e alla finlandese Kerttu Niskanen. In quell’occasione Cristina Pittin, trentatreesima, era stata la migliore delle italiane.

La grande favorita della vigilia sembra essere la svedese Frida Karlsson. Nel quadro di quello che sembra essere un duello nel quale le atlete scandinave si preparano a recitare un ruolo da protagoniste figurano l’altra svedese Ebba Andersson, le norvegesi Astrid Øyre Slynd e Heidi Weng. Altri nomi interessanti potrebbero essere quelli della finnica Niskanen e della statunitense Diggins. L’Italia si presenterà invece alla partenza con la sola Anna Comarella.

Rai 2 trasmetterà la gara in diretta dalle 11:00 alle 12:00, mentre RaiSport HD proporrà la gara dalle 12:10. Sarà possibile seguire la gara in streaming su RaiPlay, Eurosport 1 (dalle 09:45 alle 11:00), DAZN, Discovery Plus e HBO Max. OA Sport offrirà inoltre la Diretta Live testuale.

A CHE ORA LO SCI DI FONDO DOMANI ALLE OLIMPIADI

Domenica 22 febbraio

Ore 10:00 50 km Mass Start Classic – Tesero Val di Fiemme (Italia) – Diretta tv Rai 2 (dalle 11:00 alle 12:00) e RaiSport HD (dalle 12:10 alla fine)

PROGRAMMA SCI DI FONDO: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 (dalle 11:00 alle 12:00) e RaiSport HD (dalle 12:10 alla fine)

Diretta streaming: RaiPlay, Eurosport 1, DAZN, Discovery Plus, HBO Max

Diretta Live testuale: OA Sport