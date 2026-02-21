Carolina Kostner apre il Galà delle Olimpiadi! Show imperdibile a Milano

Carolina Kostner avrà l’onore di aprire il Galà di pattinaggio artistico, che allieterà la serata odierna alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Uno dei simboli italiani di questo sport sarà la grande protagonista dello show di apertura sul ghiaccio del Forum di Assago, dove lo spettacolo inizierà alle ore 20.00 di sabato 21 febbraio. Per l’occasione è stato annunciato un taglio artistico innovativo, che ha l’obiettivo di raccontare una storia e incoraggiare i giovani atleti, e non solo, a inseguire e coltivare i propri sogni.

Medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Sochi 2014 e quattro volte presente ai Giochi (fu quinta a PyeongChang 2018, sedicesima a Vancouver 2010 e nona a Torino 2006), la fuoriclasse altoatesina si laureò Campionessa del Mondo nel 2012 e nel proprio palmares vanta anche cinque trionfi agli Europei, accompagnati da una lunga serie di podi in campo internazionale.

La 39enne è Ambassador di Milano Cortina 2026 e per questa edizione della rassegna a cinque cerchi ha fatto parte del team tecnico che ha affiancato il giapponese Yuma Kagiyama, medaglia d’argento alle spalle del kazako Mikhail Shaidorov. Dopo il suo show si susseguiranno le esibizioni dei medagliati olimpici e di alcuni invitati dell’ISU tra cui Daniel Grassl, Conti/Macii e Guignard/Fabbri.