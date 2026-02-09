Milano Cortina 2026OlimpiadiSkeletonSport Invernali
Skeleton, Valentina Margaglio arretra nella seconda prova cronometrata alle Olimpiadi
Nella seconda prova cronometrata dello skeleton femminile alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, arretra Valentina Margaglio, che dopo la quinta piazza della prima run, si attesta invece in 13ma posizione, mentre Alessandra Fumagalli conferma il 16° posto della discesa precedente.
Il miglior tempo è della tedesca Jacqueline Pfeifer, con un crono più alto rispetto alla prima run, svettando in 57.73, ed andando a precedere questa volta la britannica Tabitha Stoecker, che l’aveva beffata per 0.02 in precedenza e che questa volta deve accodarsi alla rivale per 0.07. Risale l’austriaca Janine Flock, che da settima diventa terza pagando un gap di 0.08 dalla testa.
In casa Italia arretra sensibilmente Valentina Margaglio, la quale dopo la quinta posizione della prima run, nella seconda scivola al 13° posto, pagando un ritardo di 0.56 dalla vetta, peggiorando di oltre 4 decimi il proprio riscontro. Si conferma 16ma, invece, Alessandra Fumagalli, con 0.80 di distacco dalla testa, facendo però quasi un decimo meglio rispetto alla discesa precedente.
PROVA CRONOMETRATA 2 FEMMINILE
1 PFEIFER Jacqueline 57.73 0.00
2 STOECKER Tabitha 57.80 +0.07
3 FLOCK Janine 57.81 +0.08
4 TARBIT Freya 57.97 +0.24
4 FERNSTAEDT Anna 57.97 +0.24
6 COLTMAN Amelia 57.99 +0.26
7 CURTIS Kelly 58.15 +0.42
8 MEYLEMANS Kim 58.17 +0.44
9 NEISE Hannah 58.19 +0.46
10 SILVEIRA Nicole Rocha 58.25 +0.52
11 CHANNELL Jane 58.26 +0.53
11 ZHAO Dan 58.26 +0.53
13 MARGAGLIO Valentina 58.29 +0.56
14 KREHER Susanne 58.36 +0.63
15 CLARKE Hallie 58.37 +0.64
16 FUMAGALLI Alessandra 58.53 +0.80
17 RO Mystique 58.58 +0.85
18 ANDZANE Marta 58.70 +0.97
19 BOS Kimberley 58.84 +1.11
20 ZUNTE Darta 59.10 +1.37
21 HONG Sujung 59.11 +1.38
22 JOHANSEN Nanna 59.35 +1.62
23 BURGER Nicole 59.58 +1.85
24 DELKA Kellie 59.89 +2.16
25 LIANG Yuxin 59.93 +2.20