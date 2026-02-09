Skeleton, Valentina Margaglio centra la top five nella prima prova delle Olimpiadi

Anche per lo skeleton iniziano le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: va in scena la prima prova cronometrata femminile e subito ci sono buone notizie per l’Italia, con Valentina Margaglio al quinto posto, non lontana dal podio virtuale, mentre Alessandra Fumagalli è 16ma.

Davanti a tutte si piazza la britannica Tabitha Stoecker, che fa segnare 57.57 come crono di riferimento, bruciando per appena 0.02 la tedesca Jacqueline Pfeifer, mentre il podio virtuale viene completato dall’altra britannica Amelia Coltman, che paga 0.13 dalla connazionale.

Quarta posizione per un’altra britannica, Freya Tarbit, quarta a 0.25, la quale precede l’azzurra Valentina Margaglio, a lungo in testa dopo essere scesa nelle battute iniziali, e poi quinta a 0.31. L’italiana si mette alle spalle di un soffio la tedesca Hannah Neise, sesta a 0.34, e l’austriaca Janine Flock, settima a 0.35. Più staccata l’altra azzurra al via, Alessandra Fumagalli, 16ma a 1.05 dalla vetta.

PROVA CRONOMETRATA 1 FEMMINILE

1 STOECKER Tabitha 57.57 0.00

2 PFEIFER Jacqueline 57.59 +0.02

3 COLTMAN Amelia 57.70 +0.13

4 TARBIT Freya 57.82 +0.25

5 MARGAGLIO Valentina 57.88 +0.31

6 NEISE Hannah 57.91 +0.34

7 FLOCK Janine 57.92 +0.35

8 MEYLEMANS Kim 57.98 +0.41

9 SILVEIRA Nicole Rocha 58.07 +0.50

10 CURTIS Kelly 58.25 +0.68

11 CHANNELL Jane 58.33 +0.76

12 ZHAO Dan 58.36 +0.79

13 BOS Kimberley 58.41 +0.84

13 CLARKE Hallie 58.41 +0.84

15 KREHER Susanne 58.44 +0.87

16 FUMAGALLI Alessandra 58.62 +1.05

17 ANDZANE Marta 58.69 +1.12

18 RO Mystique 58.71 +1.14

19 FERNSTAEDT Anna 58.72 +1.15

20 ZUNTE Darta 59.13 +1.56

21 DELKA Kellie 59.32 +1.75

22 HONG Sujung 59.48 +1.91

23 JOHANSEN Nanna 59.67 +2.10

24 LIANG Yuxin 1:00.17 +2.60

25 BURGER Nicole 1:00.30 +2.73