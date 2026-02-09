A che ora il curling domani in tv, Olimpiadi 2026: programma 10 febbraio, italiani in gara, streaming

Una giornata da vivere tutta d’un fiato. Domani, martedì 10 febbraio, sarà il giorno delle finali relative al torneo di curling, specialità misto doppio, valide per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Saranno due in segmenti in programma sul ghiaccio cortinese, nella speranza di poter vedere i detentori del titolo olimpico e iridato Stefania Constantini ed Amos Mosaner.

L’ora X scatterà alle ore 14:05, momento della cosiddetta “finalina” per la medaglia di bronzo. A Pechino 2022 si piazzarono sul gradino più basso del podio gli svedesi Almida de Val-Oskar Eriksson dopo aver battuto la Gran Bretagna. Alle 18:05 si svolgerà invece il Gold Medal Match: non serve scomodare il precedente, in quanto tutti sappiamo che quattro anni or sono Stefania ed Amos conquistarono l’oro arginando la Norvegia diKristin Skaslien-Magnus Nedregotten.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming del curling alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 per quanto riguarda martedì 10 febbraio. I Giochi saranno trasmessi in diretta tv in caso di presenza dell’Italia su Rai 2 e RaiSportHD; in diretta streaming su Discovery+, HBO Max Rai Play (in caso di presenza dell’Italia) ed Eurosport 2 (solo per la finale), visibile anche su DAZN, Prime Video e Tim Vision previo abbonamento; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

A CHE ORA IL CURLING DOMANI IN TV ALLE OLIMPIADI 2026

Martedì 10 febbraio

14.05 Doppio misto, finale per il bronzo – Diretta tv su Rai 2 in caso di presenza dell’Italia, in alternanza con altri sport

18.05 Doppio misto, finale per l’oro – Diretta tv su Rai 2 in caso di presenza dell’Italia, in alternanza con altri sport

PROGRAMMA OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 (in caso di presenza dell’Italia), in alternanza con altri sport.

Diretta streaming: Rai Play (in caso di presenza dell’Italia), in alternanza con altri sport; integrale su Discovery Plus, HBO Max.

Diretta testuale: OA Sport.