Perché Lindsey Vonn guadagnerà 200.000 dollari dopo la caduta alle Olimpiadi? Cos’è il rivoluzionario fondo Stevens

L’avventura di Lindsey Vonn alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 è durata soltanto una dozzina di secondi, perché la ribattezzata Wonder Woman è caduta sul primo salto dell’Olympia delle Tofane in occasione della discesa libera, andando a picchiare violentemente con il volto e il fianco destro sul manto nevoso. La fuoriclasse statunitense è stata condotta in elicottero al punto soccorso, poi è stata trasportata in ambulanza all’ospedale di Cortina d’Ampezzo e infine è stata trasferita in elisoccorso a Treviso.

Il primo bollettino medico ha parlato di una frattura alla gamba sinistra e di un intervento chirurgico condotto nel pomeriggio, poi in serata è emersa la notizia che la 41enne è in terapia intensiva ma non in pericolo di vita. L’americana si era presentata al cancelletto di partenza con il crociato sinistro rotto la settimana precedente a Crans Montana, ma con l’intento di firmare un’autentica magia e salire sul podio a cinque cerchi su una pista dove si è imposta per ben dodici volte in Coppa del Mondo.

Probabilmente la sua carriera agonistica si è conclusa nel peggior modo possibile, ma di fronte a un talento del genere è impossibile fare previsioni e potrebbe sorprendere nel prossimo futuro. Intanto occorre aspettare l’oro di pranzo, quando verrà diffuso un annunciato un nuovo bollettino medico che ci dirà qualcosa in più su come la sciatrice ha passato la notte, su come affronterà le prossime ore e su quale sarà il decorso clinico e che la attende.

L’episodio è utile per ricordare che ogni atleta statunitense che partecipa a questa edizione dei Giochi incasserà 200.000 dollari, anche arrivando ultimo o cadendo. Non si tratta di un importo garantito dal Comitato Olimpico Statunitense (in quel caso si parla di circa 30.000 euro per l’oro), ma di un fondo previsto dal magnate Ross Stevens, fondatore e amministratore di Stone Ridge Holdings Group, il quale ha donato un totale di 100 milioni di dollari alla spedizione olimpica e paralimpica.

Come funziona e perché interessa Lindsey Vonn? Ogni atleta americano presente a Milano Cortina 2026 beneficerà di 100.000 dollari quando compirà 45 anni (e a Vonn manca poco…) oppure 20 anni dopo la sua partecipazione. In aggiunta ci saranno altri 100.000 dollari che verranno garantiti alla famiglia al momento del decesso dell’atleta, per un totale equivalente a circa 170.000 euro complessivi. “Voglio evitare – ha detto Stevens in diverse interviste – che l’insicurezza finanziaria impedisca agli atleti d’élite della nostra nazione di raggiungere nuove frontiere di eccellenza“.