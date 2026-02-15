Skeleton oggi, Olimpiadi 2026: orari 15 febbraio, tv, streaming, italiani in gara

Oggi, domenica 15 febbraio, andrà a calare il sipario sul programma dello skeleton ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Dopo che nei giorni scorsi sono state assegnate le medaglie nelle gare individuali, infatti, nella giornata odierna andrà in scena l’attesissima gara a squadre mista che, come detto, concluderà la manifestazione con i Cinque Cerchi per quanto riguarda lo skeleton.

Si gareggerà alle ore 18.00 con l’Italia che proverà a piazzare l’acuto sulla pista di casa, quella di Cortina d’Ampezzo, intitolata ad Eugenio Monti. Per il comparto maschile vedremo in azione Amedeo Bagnis, mentre per quello femminile sarà ai nastri di partenza Alessandra Fumagalli. Quali saranno le Nazioni favorite? Ovviamente la Gran Bretagna parte in primissima fila grazie ad un Matt Weston dominante ma, come sempre negli sport da budello, mai sottovalutare la Germania che ha fatto vedere ottime cose in questa rassegna.

Come seguire la gara in tv? La staffetta a coppie mista valevole per i Giochi Olimpici di Milano Cortina si potrà seguire live ed in diretta tv su Rai2. In streaming si potranno seguire su Eurosport 1, Raiplay, Raiplay Sport, discovery+, DAZN, HBO Max per abbonati. OA Sport, come sempre, vi garantirà la DIRETTA LIVE scritta di ogni manche.

A CHE ORA LO SKELETON OGGI ALLE OLIMPIADI

Domenica 15 febbraio

Ore 18.00 Gara a coppie mista – Diretta tv su Rai2

PROGRAMMA SKELETON: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2

Diretta streaming: Raiplay, Eurosport 1, discovery+, DAZN, HBO Max per abbonati

Diretta testuale: OA Sport

QUALI SARANNO GLI ITALIANI IN GARA?

Alessandra Fumagalli e Amedeo Bagnis