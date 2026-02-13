Matt Weston oro nello skeleton da favorito. Amedeo Bagnis chiude tra i primi 5

Si è chiusa come da pronostico la gara di skeleton maschile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Sul budello Eugenio Monti il britannico Matt Weston ha completato il capolavoro: quattro run mostruose, un dominio assoluto per lui per portarsi a casa il primo titolo olimpico.

Quattro discese, quattro volte il record della pista, una vittoria che davvero non ammette repliche: 3:43.33 il tempo finale e un successo davvero meritatissimo. Il podio lo completano due tedeschi a distacchi siderali: secondo posto per Axel Jungk, lontano 88 centesimi, terzo Christopher Grotheer, a 1”07.

Quinta posizione per Amedeo Bagnis: l’azzurro disputa una gara molto costante, sicuramente più che positiva, nonostante il sogno medaglia non fosse così nascosto. Il distacco dal podio alla fine è di 34 centesimi, anche piuttosto netto, dunque non c’è troppo amaro in bocca. Il risultato è il migliore di un azzurro nella specialità dopo decenni (bisogna tornare ai tempi di Nino Bibbia).

Gara discreta per l’altro azzurro in gara, Mattia Gaspari, che chiude la sua Olimpiade davanti al pubblico di casa in tredicesima posizione. Domani le ultime due run delle donne.