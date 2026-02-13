Milano Cortina 2026OlimpiadiSkeletonSlitte
Skeleton: Janine Flock resta al comando a metà gara. Le azzurre confermano le posizioni
Si chiude la prima giornata di gare per lo skeleton al femminile ai Giochi Olimpici invernali di Milano Cortina 2026. Sul budello Eugenio Monti per ora c’è una bandiera austriaca a comandare, con lo squadrone tedesco ad inseguire.
Janine Flock dopo aver dominato la prima run si conferma praticamente sullo stesso tempo nella seconda e guida con il crono di 1:54.48, ma non può stare assolutamente tranquilla in vista delle due discese decisive di domani.
La Germania è alle calcagna con tre atlete: Susanne Kreher la più vicina, staccata solamente di quattro centesimi, ma occhio anche alla rimonta di Jacqueline Pfeifer che ha timbrato il nuovo record della pista ed ora è a soli 13 centesimi. Quarta Hannah Neise, che appare però già distante dalla zona podio, a 37 centesimi.
Confermano le posizioni della run uno le due italiane in gara. Alessandra Fumagalli è quattordicesima, staccata di 1”47, mentre Valentina Margaglio è sedicesima a 1”79. Domani nel tardo pomeriggio le discese conclusive.