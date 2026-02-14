Milano Cortina 2026OlimpiadiSkeletonSlitteSport in tvSport Invernali
A che ora lo skeleton domani in tv, Olimpiadi 2026: programma 15 febbraio, streaming, italiani in gara
Va a chiudersi il programma dello skeleton alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Oggi le ultime due run al femminile, che assegneranno le medaglie, domani invece la nuova prova a coppie mista, inserita nel programma a Cinque Cerchi da questa edizione.
L’Italia schiererà al via una coppia con sicuramente i migliori delle due gare: certamente il prescelto al maschile è Amedeo Bagnis, quinto nella prova individuale, poi probabilmente toccherà ad Alessandra Fumagalli (sfida con Valentina Margaglio).
Sarà gara a due per la medaglia d’oro: Germania e Gran Bretagna appaiono nettamente avanti rispetto alle altre nazioni, potendo contare su atleti da medaglia in entrambe le prove.
Come seguire la gara in tv? La staffetta a coppie mista valevole per i Giochi Olimpici di Milano Cortina si potrà seguire live ed in diretta tv su Rai2. In streaming si potranno seguire su Eurosport 1, Raiplay, Raiplay Sport, discovery+, DAZN, HBO Max per abbonati. OA Sport, come sempre, vi garantirà la DIRETTA LIVE scritta di ogni manche.
A CHE ORA LO SKELETON DOMANI ALLE OLIMPIADI
Domenica 15 febbraio
Ore 18.00 Gara a coppie mista – Diretta tv su Rai2
PROGRAMMA SKELETON: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING
Diretta tv: Rai 2
Diretta streaming: Raiplay, Eurosport 1, discovery+, DAZN, HBO Max per abbonati
Diretta testuale: OA Sport
QUALI SARANNO GLI ITALIANI IN GARA?
Alessandra Fumagalli (o Valentina Margaglio) e Amedeo Bagnis