Skeleton oggi in tv, Olimpiadi 2026: orari giovedì 12 febbraio, streaming, italiani in gara

Ci siamo! Inizia la caccia alle medaglie anche per lo skeleton. Nella giornata odierna, giovedì 12 febbraio, infatti, prenderà ufficialmente il via la gara maschile che, a partire dalle ore 09.30, darà il via alle prime due manche del proprio programma. Alle ore 11.05 toccherà alla seconda, mentre nella giornata di domani, venerdì 13 febbraio, si chiuderà con le due ultime manche.

Quale sarà il programma della gara maschile? Nella giornata di oggi, giovedì 12 febbraio, alle ore 09.30 si inizierà con la prima manche. Alle ore 11.08 scatterà la seconda. Venerdì 13 febbraio, quindi, si tornerà in azione alle ore 19.30 per la terza manche, mentre la quarta ed ultima prenderà il via alle ore 21.05.

Come arriviamo ai nastri di partenza di questo grande evento? La sensazione è che, come si è visto nel corso della stagione, Matt Weston sia l’unico grande e vero favorito per mettersi al collo la medaglia d’oro. Il fuoriclasse britannico ha fatto vedere anche nelle sei manche di prove di essere pronto per il successo finale ma dovrà stare attento a non distrarsi. In prima fila per sfidarlo c’è il nostro Amedeo Bagnis. L’azzurro è apparso in grande forma e dovrà disputare quattro manche impeccabili per salire sul podio.

Come seguire la gara in tv? Le due manche della gara maschile valevoli per i Giochi Olimpici di Milano Cortina si potranno seguire live ed in diretta tv su Rai2. In streaming si potranno seguire su Eurosport 1, Raiplay, Raiplay Sport, discovery+, DAZN, HBO Max per abbonati. OA Sport, come sempre, vi garantirà la DIRETTA LIVE scritta di ogni manche.

Mattia Gaspari e Amedeo Bagnis