Skeleton, Amedeo Bagnis nella top5 anche dopo la terza prova. Matt Weston spaventa i rivali

Matt Weston inizia a spaventare davvero i rivali. L’inglese, infatti, ha chiuso con il miglior tempo la terza prova della gara di skeleton maschile valevole per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026.

Sul budello ampezzano il miglior tempo della terza prova porta la firma del britannico Matt Weston, dominatore della stagione in Coppa del Mondo, che ha chiuso con il tempo di 56.11 (ieri aveva fatto segnare 56.24 e 56.28) precedendo per 29 centesimi l’ucraino Vladyslav Heraskevych (56.40) mentre è terzo il tedesco Axel Jungk (56.42) a 31.

Quarta posizione per il suo connazionale Felix Keisinger (56.49) a 38 centesimi, quinta per il nostro Amedeo Bagnis (56.70) a 59 che si conferma ai piani alti della graduatoria, mentre è sesto il cinese Qinwei Lin (56.73) a 62. Settimo il suo connazionale Zheng Yin (56.76) a 65, ottavo lo statunitense Florian Austin (56.81) a 70, quindi nono il britannico Marcus Wyatt (56.91) a 80, mentre completa la top10 il tedesco Christopher Grotheer (56.95) a 84. Si ferma in 13a posizione Mattia Gaspari (57.19) a 1.08 .

Come proseguirà ora il programma dello skeleton maschile? I protagonisti della gara individuale torneranno subito in azione per la quarta prova. Nella giornata di domani, mercoledì 11 febbraio, si tornerà in azione per il quinto allenamento alle ore 12.30, quindi il sesto ed ultimo scatterà a seguire. Da giovedì 12 febbraio sarà poi la volta della gara che assegnerà le medaglie. Alle ore 09.30 si partirà con la prima manche, quindi al seconda sarà alle ore 11.08. Venerdì 13 febbraio, quindi, si farà sul serio. Alle ore 19.30 vedremo la terza manche, mentre la quarta e decisiva prenderà il via alle ore 21.05.