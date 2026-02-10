Skeleton, Amedeo Bagnis vola anche nella quarta prova ed è in scia a Matt Weston!

Matt Weston si conferma. Il britannico, infatti, ha chiuso con il miglior tempo anche la quarta prova della gara di skeleton maschile valevole per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Sul budello ampezzano il dominatore dell’ultima Coppa del Mondo ha messo in chiaro a tutti che vuole la medaglia d’oro e starà agli altri provare ad avvicinarsi. In casa Italia continua a impressionare Amedeo Bagnis che rimane nelle prime posizioni a breve distanza dalla vetta.

Cone accaduto anche nella terza prova, il miglior tempo lo ha fissato Matt Weston in 56.51. Il fuoriclasse inglese ha, al momento, messo a segno i seguenti tempi: 56.24, 56.28 e 56.11). Alle sue spalle il nostro Amedeo Bagnis in 56.61 a soli 10 centesimi. La conferma che il nativo di Casale Monferrato sia davvero pronto a puntare in alto sotto i Cinque Cerchi. Per il classe 1999, al momento, i tempi parlano di 56.15, 56.29, 56.70 e, per l’appunto, 56.61).

Terza posizione per il tedesco Axel Jungk (56.61) a braccetto con Bagnis, quarta per il sud-coreano Seunggi Jung (56.84) a 33 centesimi, quinta per il tedesco Christopher Grotheer (56.91) a 40, mentre è sesto l’ucraino Vladyslav Heraskevych a 45. Settimo il tedesco Felix Keisinger (57.12) a 61 centesimi, ottavo il cinese Wenhao Chen (57.15) a 64 centesimi, nono il britannico Marcus Wyatt (57.17) a 66 a pari merito con il cinese Zheng Yin (57.17). Mattia Gaspari invece chiude 13° con il tempo di 57.39 dopo aver messo a segno 56.83, 56.93 e 57.19.

Come proseguirà il programma dello skeleton maschile? Nella giornata di domani, mercoledì 11 febbraio, si tornerà in azione per il quinto allenamento alle ore 12.30, quindi il sesto ed ultimo scatterà a seguire. Da giovedì 12 febbraio sarà poi la volta della gara che assegnerà le medaglie. Alle ore 09.30 si partirà con la prima manche, quindi al seconda sarà alle ore 11.08. Venerdì 13 febbraio, quindi, si farà sul serio. Alle ore 19.30 vedremo la terza manche, mentre la quarta e decisiva prenderà il via alle ore 21.05.