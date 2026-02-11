Skeleton, Jacqueline Pfeifer domina la quinta prova. Le italiane escono dalla top10

Jacqueline Pfeifer ha chiuso al comando la quinta e penultima prova della gara di skeleton femminile valevole per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Sul tracciato ampezzano abbiamo assistito ad un allenamento quanto mai importante. Le atlete hanno iniziato a forzare in maniera evidente, con le azzurre che hanno pagato dazio. Aver conosciuto in anticipo la pista intitolata ad Eugenio Monti ha pagato dividenti immediati, ma ora lo scenario ha cancellato questo vantaggio. Per la corsa alle medaglie sarà davvero una battaglia con tante pretendenti.

Jacqueline Pfeifer ha fatto il vuoto con il tempo di 57.12 andando a mettere a segno una prestazione davvero interessante in vista della gara che assegnerà le medaglie. Alle sue spalle a ben 45 centesimi la britannica Tabitha Stoecker (57.57) che precede la sua connazionale Freya Tarbit (57.70) che chiude a 58.

Quarta posizione per l’austriaca Janine Flock (57.72) a 60 centesimi, quinta per la tedesca Hannah Neise (57.73) a 61, davanti alla sua connazionale Susanne Kreher (57.78) a 66. Settima le belga Kim Meylemans (57.80) a 68, ottava la cinese Dan Zhao (57.84) a 72, nona la britannica Amelia Coltman (57.85) a 73, mentre completa la top10 la brasiliana Nicole Rocha Silveira (58.01) a 89. Esce dalla top10 e non va oltre la 12a prestazione Valentina Margaglio (58.14). L’azzurra, dopo avìer messo a segno 57.88, 58.29, 58.20 e ancora 58.20, migliora ma ora deve rincorrere le avversarie. Alessandra Fumagalli, infine, chiude 19a con il tempo di 58.60 a 1.48 da Pfeifer.

Come proseguirà il programma dello skeleton femminile? Tra pochi minuti le protagoniste saranno di nuovo in azione per la sesta ed ultima prova, dopodiché ci si concentrerà sulla gara che assegnerà le medaglie. Venerdì 13 febbraio si inizierà alle ore 16.00 con la prima manche, quindi alle ore 17.48 andrà in scena la seconda. Sabato 14 febbraio, quindi, toccherà alla terza manche alle ore 18.00 con la quarta e decisiva che prenderà il via alle ore 19.35.