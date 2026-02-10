Skeleton, Janine Flock è la più veloce nella quarta prova. Valentina Margaglio risale

Janine Flock ha realizzato il miglior tempo al termine della quarta in vista della gara di skeleton femminile valevole per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Sul budello ampezzano abbiamo assistito ad una manche interessante che è andata a confermare come l’equilibrio regni sovrano e la gara per le medaglie inizierà senza una chiara ed ovvia favorita.

Janine Flock chiude con il tempo di 57.80 con 20 centesimi di vantaggio sulla britannica Tabitha Stoecker che chiude in 58.00 dopo aver dominato la terza prova. Alle loro spalle la sua connazionale Amelia Coltman a 32 centesimi. Quarta la tedesca Jacqueline Pfeifer a 34 centesimi (58.14), quinta la cinese Dan Zhao che fa fermare i cronometri sul 58.18 a 38 centesimi mentre è sesta la nostra Valentina Margaglio (58.20) con un distacco di 40 centesimi.

Settima posizione per la tedesca Susanne Kreher (58.30) a mezzo secondo esatto, ottava per la ceca Anna Fernstaedt (58.36) a 56 centesimi, quindi nona la statunitense Mystique Ro (58.41) a 61, mentre completa la top10 la tedesca Hannah Neise (58.43) a 63. Undicesima la britannica Freya Tarbit (58.50) a 70, mentre è 15a la nostra Alessandra Fumagalli (58.90) a 1.10.

Domani, mercoledì 11 febbraio, si tornerà in azione per la quinta manche di allenamento alle ore 10.00, seguita poi dalla sesta ed ultima. La finale che assegnerà le medaglie scatterà venerdì 13 febbraio alle ore 16.00 con la prima manche, quindi la seconda prenderà il via alle ore 17.48. Sabato 14 febbraio, infine, la terza manche inizierà alle ore 18.00 con la quarta e decisiva che scatterà alle ore 19.35.