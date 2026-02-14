Skeleton, Janine Flock vola anche nella terza manche e allunga sulle tre inseguitrici tedesche

Janine Flock non si difende, attacca ancora, ed è sempre più al comando, al termine della terza manche, della gara di skeleton femminile valevole per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Sul budello ampezzano l’austriaca ha pennellato metro dopo metro e, grazie ad una prestazione di livello assoluto, ha allungato in maniera corposa sulle inseguitrici. Il trittico tedesco non molla la presa ma il rischio è che debbano accontentarsi della lotta interna per salire sul podio.

Janine Flock, ad una sola manche dalla conclusione, procede con il tempo complessivo di 2:51.74, dopo aver messo a segno un ottimo 57.26 nella terza manche (miglior crono) portando, quindi, il suo margine di vantaggio a 21 centesimi sulla tedesca Susanne Kreher (57.43 nella terza manche) mentre è terza la sua connazionale Jacqueline Pfeifer a 43 (57.56).

Quarta posizione per l’ennesima teutonica, Hannah Neise, si trova a 70 centesimi dopo un 57.59 nella terza discesa. Quinta posizione per la britannica Tabitha Stoecker a 1.02, sesta per la belga Kim Meylemans a 1.07, quindi settima per la cinese Dan Zhao a 1.26, mentre è ottava la britannica Freya Tarbit a 1.29. Nona posizione per la ceca Anna Fernstaedt a 1.85 dalla vetta, quindi completa la top10 la britannica Amelia Coltman a 1.98. Le italiane rimangono ancora distanti dalla top10. Alessandra Fumagalli si trova in 14a posizione con un distacco di 2.43 dalla vetta, mentre Valentina Margaglio si porta nella sua scia in 16a posizione a 2.59.

Ora tutto verrà rimesso in palio nella quarta ed ultima manche che scatterà alle ore 21.05. Chi salirà sul podio olimpico e, soprattutto, chi si metterà al collo la medaglia del metallo più pregiato?