Skeleton: Janine Flock guida la prima run olimpica. Italiane staccate

Oggi si assegneranno le medaglie per quanto riguarda gli uomini, ma nel frattempo sulla Eugenio Monti di Cortina d’Ampezzo si è aperta anche la competizione al femminile di skeleton per le Olimpiadi ivernali.

A guidare la classifica è l’austriaca Janine Flock che ha timbrato il crono di 57.22, nuovo record del budello. Per il momento sembra una lotta a due per l’oro: è vicinissima infatti la tedesca Susanne Kreher, staccata di soli 2 centesimi.

Aperta la lotta per le medaglie: terza al momento la britannica Tabitha Stoecker, a 18 centesimi, alle calcagna ci sono le altre due tedesche Jacqueline Pfeifer e Hannah Neise, rispettivamente a 21 e 23 centesimi dalla vetta. Tutto ancora da giocare a partire dalla seconda run che ci sarà a breve.

In casa Italia tempi alti per le due azzurre in gara: Alessandra Fumagalli è quattordicesima a otto decimi dalla vetta, Valentina Margaglio sedicesima a 98 centesimi.