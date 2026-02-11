Skeleton, Jacqueline Pfeifer svetta anche nell’ultima prova. Si allontanano le italiane

Jacqueline Pfeifer spaventa le avversarie. La tedesca, infatti, ha messo a segno il miglior tempo anche nella sesta ed ultima prova della gara di skeleton femminile valevole per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Sul tracciato ampezzano l’atleta teutonica ha vissuto due allenamenti di altissimo livello, candidandosi al ruolo di favorita per la medaglia d’oro nella gara vera e propria. In casa Italia, invece, i risultati iniziano a preoccupare. Dopo un avvio di prove che faceva ben sperare, le azzurre ormai sono stabilmente fuori dalla top10 con distacchi pesanti.

Il miglior crono della sesta prova come detto porta la firma di Jacqueline Pfeifer che, dopo il 57.12 della quinta manche, piazza un 57.63 più “terrestre” che, comunque, la piazza al primo posto con 7 centesimi di vantaggio sulla britannica Tabitha Stoecker (57.70) e 24 sulla sua connazionale Freya Tarbit (57.87). Quarta posizione per la tedesca Hannah Neise (57.98) con un distacco di 35 centesimi dalla vetta, quinta per l’austriaca Janine Flock (58.13) a mezzo secondo esatto, mentre è sesta la tedesca Susanne Kreher (58.24) a 61.

Settimo tempo per la ceca Anna Fernstaedt (58.25) a 62 centesimi dalla vetta, ottavo per la belga Kim Meylemans (58.26) a 63, nono per la cinese Dan Zhao (58.48) a 85, mentre completa la top10 la statunitense Mystique Ro (58.49) a 86. Ancora una volta le italiane rimangono fuori dalla top10. Valentina Margaglio non va oltre la 14a posizione con il tempo di 58.63 a un secondo esatto da Pfeifer, mentre Alessandra Fumagalli chiude 16a con il tempo di 58.78 a 1.15 dalla vetta.

Come proseguirà il programma dello skeleton femminile? Domani, venerdì 13 febbraio, si inizierà alle ore 16.00 con la prima manche, quindi alle ore 17.48 andrà in scena la seconda. Sabato 14 febbraio, quindi, toccherà alla terza manche alle ore 18.00 con la quarta e decisiva che prenderà il via alle ore 19.35.